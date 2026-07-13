Ampliación del Aeropuerto Los Cangrejos tras 12 años con 327 millones bloqueados

Cualquier residente o turista que transite por el aeropuerto de Los Cangrejos conoce el precio de los cuellos de botella. Las colas frente a los arcos de seguridad o los mostradores de facturación son la rutina en una instalación que soporta buena parte del pulso económico de la isla. Ahora, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha dado luz verde a la adecuación ambiental del proyecto de ampliación.

La noticia supone un alivio para la operatividad de la isla, pero el calendario publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) revela los tiempos de la maquinaria estatal. El procedimiento de evaluación ambiental arrancó en agosto de 2019. Han sido necesarios siete años de trámites, despachos y modificaciones de última hora introducidas en 2025 para que el Estado certifique que la inversión privada y pública puede avanzar sin chocar con la normativa verde.

327 millones para desatascar las terminales

Superada la traba burocrática, el plan de Aena contempla una inyección de más de 327 millones de euros. El objetivo central de estas medidas es agilizar el tránsito de los usuarios y evitar que el inicio o final de un viaje se convierta en una espera interminable.

Para lograrlo, la intervención prevé actuar sobre los principales puntos de fricción del recinto. Se ampliarán las zonas destinadas a la facturación, se reorganizarán los controles de seguridad y se dotará de mayor espacio al control de pasaportes, un área crítica tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Además, el proyecto incluye la creación de dos áreas diferenciadas para vuelos, una medida operativa diseñada para ordenar los flujos de pasajeros y ganar eficiencia en la gestión de las pistas.

Un horizonte fijado en 2031

El turismo, principal industria de Canarias, exige infraestructuras ágiles que no asfixien al visitante ni encarezcan la operativa de las aerolíneas. La validación de AESA reactiva un plan imprescindible para reducir la presión sobre la instalación, pero impone paciencia.

La ejecución de las obras se extenderá hasta 2031. Será entonces, doce años después de que se redactara el primer informe ambiental, cuando la isla cuente con un aeropuerto adaptado a la demanda real de su economía, demostrando una vez más el abismo que existe entre la rapidez del sector turístico y la exasperante lentitud de la administración.