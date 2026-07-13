Canarias arranca la semana con tiempo estable y temperaturas de hasta 27 grados

Canarias comienza la semana con una situación meteorológica marcada por la estabilidad. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada de este lunes con predominio de los cielos poco nubosos en la mayor parte del archipiélago y sin cambios significativos en las temperaturas.

A lo largo del día podrán aparecer algunos intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas de mayor relieve y en zonas del interior durante las horas centrales, aunque el ambiente será, en general, estable.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones. Los valores mínimos rondarán los 15 grados en El Hierro, mientras que las máximas alcanzarán los 27 grados en Tenerife, unas cifras propias de esta época del año.

En cuanto al viento, soplará el alisio con intensidad moderada en la mayor parte del archipiélago. En las cumbres más altas predominará la componente suroeste, aunque sin fenómenos meteorológicos destacados.

La previsión de la Aemet no contempla incidencias relevantes para este inicio de semana, por lo que Canarias disfrutará de una jornada tranquila, con condiciones favorables tanto para las actividades al aire libre como para quienes se desplacen por carretera o disfruten de las zonas costeras.