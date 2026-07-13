Canarias reorientará el FDCAN para impulsar la vivienda y las infraestructuras sociales

El Gobierno de Canarias reunirá el próximo 23 de julio a los presidentes autonómicos en una nueva Conferencia de Presidentes para redefinir el futuro del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). La intención del Ejecutivo es dar un giro a este instrumento de financiación y concentrar la inversión en dos de los grandes retos del archipiélago: la vivienda y las infraestructuras sociales.

El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, explicó este lunes, tras el Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo quiere presentar un FDCAN "renovado", basado en el consenso entre las administraciones y en la coordinación con cabildos y ayuntamientos. Según señaló, el objetivo es mantener un modelo de trabajo alejado del "ruido y la bronca política" que, a su juicio, domina el panorama nacional.

El plan pasa por movilizar cerca de 2.700 millones de euros, una inversión que el Gobierno calcula que podría generar un impacto económico de 4.500 millones en Canarias. Con estos recursos, el Ejecutivo pretende impulsar la economía del archipiélago y acelerar proyectos relacionados con la construcción de viviendas y la mejora de los servicios públicos.

La hoja de ruta también contempla la participación de los municipios. Por ello, este martes el Gobierno mantendrá un encuentro con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para analizar el funcionamiento del FDCAN y recoger las aportaciones de los ayuntamientos, después de haber realizado el mismo trabajo con los cabildos insulares.

Durante esa reunión se revisará el balance del fondo entre 2016 y 2026, una década en la que, según los datos del Ejecutivo, se han invertido 2.619 millones de euros, una cifra que habría generado un impacto económico de 4.504 millones y permitido la creación de 47.278 empleos, entre directos e indirectos. Ahora, el Gobierno quiere aprovechar esa experiencia para orientar el FDCAN hacia proyectos que respondan a la creciente demanda de vivienda y al refuerzo de las infraestructuras sociales en las islas.