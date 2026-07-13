El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estudia recurrir la anulación de la tasa de basura

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado el análisis de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la tasa municipal por la recogida, transporte y tratamiento de residuos. El Consistorio dispone ahora de un plazo de 30 días hábiles para estudiar la resolución y decidir si presenta recurso.

La notificación oficial de la sentencia llegó este lunes. A partir de ese momento, la Asesoría Jurídica Municipal y el área de Gestión Tributaria han comenzado a examinar el contenido del fallo para determinar su alcance jurídico y técnico, así como las posibles actuaciones a seguir.

Desde el Ayuntamiento señalan que este análisis se realizará teniendo presente el interés general y recuerdan que la normativa procesal establece un plazo de 30 días hábiles, contado desde el día siguiente a la notificación, para decidir si se interpone alguno de los recursos previstos por la ley.

La resolución judicial afecta a la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, implantada este año por el Ayuntamiento en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma, que adapta la legislación española a la normativa europea, obliga a todas las entidades locales a disponer de una tasa o una prestación patrimonial específica para financiar el coste del servicio de gestión de residuos.

El pronunciamiento del TSJC, conocido el pasado fin de semana, anuló la ordenanza fiscal que regulaba este tributo municipal, una decisión cuyo impacto está siendo evaluado ahora por los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento antes de adoptar una decisión sobre los siguientes pasos.