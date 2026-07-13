El Ballet Nacional de España abrirá la nueva temporada del Auditorio de Tenerife con Afanador

El Auditorio de Tenerife dará el pistoletazo de salida a su temporada 2026-2027 con uno de los grandes referentes de la danza española. El Ballet Nacional de España regresará a la isla después de 16 años para presentar Afanador, un espectáculo que podrá verse los próximos 5 y 6 de septiembre en la Sala Sinfónica.

La producción, dirigida por Rubén Olmo y con dirección artística y coreografía de Marcos Morau, está inspirada en el universo visual del fotógrafo colombiano Ruvén Afanador. La propuesta fusiona la danza española y el flamenco con una puesta en escena contemporánea que ha recibido el reconocimiento de la crítica desde su estreno.

Con esta doble función, el Auditorio de Tenerife inaugurará oficialmente su nueva programación cultural, apostando por un montaje de gran formato que marca el regreso del Ballet Nacional de España a los escenarios tinerfeños tras más de una década y media de ausencia.

Afanador destaca por trasladar al escenario el imaginario fotográfico de Ruvén Afanador a través de un lenguaje coreográfico innovador, combinando tradición y vanguardia. La obra ha sido reconocida por su fuerza visual y por ofrecer una nueva mirada sobre la danza española contemporánea.

Las representaciones tendrán lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, uno de los espacios culturales más importantes de Canarias, y supondrán el inicio de una temporada que volverá a reunir música, danza y artes escénicas con figuras nacionales e internacionales.