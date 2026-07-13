El Cabildo de Tenerife homenajea a las víctimas de Almería y alerta del peligro de improvisar ante los incendios

El Cabildo de Tenerife ha guardado este lunes un respetuoso minuto de silencio en memoria de las trece personas que perdieron la vida en el trágico incendio forestal declarado en la localidad de Los Gallardos, situada en la provincia de Almería. La corporación insular ha querido trasladar de manera formal su más sincero pésame y profunda solidaridad a todas las familias de los fallecidos, a las personas que han resultado heridas durante el suceso y al conjunto de la ciudadanía de Andalucía ante la magnitud de este suceso. La presidenta de la institución, Rosa Dávila, calificó el acontecimiento ante los medios de comunicación como algo "terrible".

El aviso político ante el peligro extremo y las consecuencias de la improvisación

Dávila aprovechó el acto oficial para lanzar una seria advertencia sobre la extrema vulnerabilidad del territorio frente a las llamas y la necesidad de priorizar la gestión preventiva. La dirigente insular insistió en la importancia capital de seguir de manera rigurosa las indicaciones de las autoridades técnicas competentes durante el transcurso de estas emergencias, recordando que todavía permanecen personas hospitalizadas en unidades de quemados debido al siniestro de Almería. Con un claro trasfondo político enfocado en la responsabilidad de los gobernantes, Dávila remarcó con contundez que "en unos momentos tan críticos, una decisión improvisada puede causar gravísimos daños".

El recuerdo del gran incendio forestal de 2023 como experiencia de gestión

La presidenta del Cabildo vinculó de forma directa lo ocurrido en el territorio peninsular con la dramática experiencia vivida en Tenerife durante el gran incendio forestal que asoló la isla en el año 2023. Dávila rememoró la complejidad de un operativo histórico en el que fue estrictamente necesario confinar a más de 3.000 personas y proceder a la evacuación urgente de más de 11.000 ciudadanos en una sola noche. La líder canaria concluyó rompiendo una lanza a favor del enorme desempeño de las policías locales, la Guardia Civil, Protección Civil y los equipos de extinción, reiterando que cualquier fallo de coordinación organizativa puede acabar en un desenlace luctuoso.