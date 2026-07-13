El Gobierno canario defiende la transparencia de Costas tras la citación judicial por Cuna del Alma

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha manifestado este lunes el firme compromiso del Ejecutivo autonómico de mantener una postura de máxima transparencia y colaboración absoluta con los organismos judiciales en relación con el procedimiento abierto en torno a la urbanización 'Cuna del Alma'. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Cabello compareció ante los medios para señalar que, aunque el gabinete cuenta en este momento con una información preliminar sobre los pormenores del caso, la disposición de la Administración pública para facilitar el esclarecimiento de los hechos es total y rigurosa.

Contextualización técnica de la intervención de la Dirección General

En sus declaraciones, el portavoz autonómico ha querido enmarcar el alcance real de la participación de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo dentro del expediente administrativo del proyecto turístico. Cabello precisó, tras haber mantenido una conversación de coordinación con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, que la intervención del director general investigado, Antonio Acosta, se circunscribió estrictamente a la emisión y firma de un informe de carácter técnico favorable, desvinculando la gestión directa del Ejecutivo de las fases posteriores de ejecución.

Defensa de los procedimientos frente a la investigación en Adeje

Desde el plano institucional se ha recordado que el proyecto, promovido por inversores belgas en las inmediaciones del Puertito de Adeje, se encuentra bajo supervisión judicial para evaluar si la construcción de determinadas infraestructuras complementarias como un restaurante, una piscina y un área de aparcamiento respeta escrupulosamente la zona de servidumbre de protección del litoral. El Ejecutivo insiste en la defensa del trabajo de sus técnicos y en el respeto a los tiempos de la Justicia, confiando en que el análisis pormenorizado de los informes aportados ratifique la legalidad y la pulcritud de los trámites administrativos sectoriales.