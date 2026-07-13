El Gobierno canario destina 2.700 euros a diez proyectos de emprendimiento

El Servicio Canario de Empleo ha puesto en marcha la segunda edición del programa Prototipando para Emprender. Los datos oficiales muestran un alcance concreto: diez plazas. Las personas seleccionadas reciben formación, acompañamiento por parte del COE Canarias y una dotación económica directa de 2.700 euros brutos, a la que se pueden sumar otros 2.000 euros destinados a costear el desarrollo del producto o servicio inicial.

Metodología de incubadora con fondos públicos

El perfil de esta iniciativa replica los modelos de las aceleradoras privadas. Los participantes aplican conceptos como el Design Thinking o la Customer Experience para intentar convertir sus ideas en negocios viables. El objetivo práctico es que el ciudadano compruebe si su proyecto tiene salida en el mercado antes de constituir formalmente una empresa. Se trata de un laboratorio de ideas donde el riesgo financiero de los primeros pasos lo asume la Administración, a través de los presupuestos, y no el individuo.

El orden de magnitud en la economía canaria

El análisis de esta medida requiere ubicarla en su contexto. Que diez ciudadanos reciban respaldo institucional para lanzar sus proyectos representa una ayuda directa a nivel individual. Sin embargo, su impacto estadístico es mínimo en un archipiélago con graves problemas de desempleo, donde el tejido productivo depende del esfuerzo de miles de autónomos no subvencionados.

Mientras este programa tutoriza a una decena de seleccionados, el resto del mercado opera bajo las reglas generales. Cualquier emprendedor que inicia su actividad fuera de este paraguas público asume desde el primer día sus propios costes. Esto incluye el pago de la cuota a la Seguridad Social, la recaudación del IGIC y la gestión de los plazos administrativos para obtener licencias municipales. Los propios datos del programa exponen el contraste entre el acompañamiento estatal a pequeña escala y las obligaciones financieras habituales que rigen la creación de empresas en las Islas.