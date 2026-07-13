EXCLUSIVA: PSOE Lanzarote: 2,3 millones de euros ocultos y un reguero de presuntos delitos en los CACT de Lanzarote

Un demoledor informe pericial contable y forense financiero que según ha podido saber LD Canarias será remitido hoy a la Fiscalía Anticorrupción acaba de destapar lo que podría ser uno de los mayores escándalos de gestión pública en la isla de Lanzarote. El documento, catalogado como reservado y de uso exclusivo del fiscal, no deja lugar a dudas y apunta directamente a la cúpula de la Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo durante los ejercicios 2018 a 2022. En el centro de la diana de la investigación se encuentra Benjamín Perdomo Barreto, quien ejerció como consejero delegado de la entidad durante la totalidad del periodo en el que se perpetraron las irregularidades hasta su fulminante cese el 24 de julio de 2023.

Bajo la implacable batuta de Perdomo la gestión de la entidad se convirtió en un auténtico ejercicio de manipulación deliberada. El informe documenta indicios sumamente graves de falsedad contable, administración desleal, posible malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa. No estamos ante simples errores administrativos ni despistes de oficina. Estamos ante un flagrante patrón de manipulación contable pertrechado con una sofisticación técnica que requería de una decisión expresa y plenamente consciente.

El clímax del despropósito contable y la opacidad se materializó en el ejercicio 2021. Las cuentas de ese año se formularon con un escandaloso e injustificable retraso de más de 16 meses, lo que supuso una ausencia total de control financiero y un incumplimiento gravísimo de los deberes de diligencia de los administradores. La dirección tuvo la inmensa desvergüenza de presentar unas pérdidas de 967.798 euros en sus estados financieros. Sin embargo, las pérdidas reales tras la revisión de los registros contables auditados ascendían a la ruinosa cifra de 3.322.009 euros. La gestión de Benjamín Perdomo ocultó deliberadamente 2.354.211 euros de pérdidas, lo que equivale a maquillar nada menos que un 143 por ciento de los números rojos declarados ante la administración.

Semejante manipulación salvaje provocó que los auditores independientes emitieran en octubre de 2023 una opinión desfavorable sobre las cuentas de 2021. Es la calificación más dura posible en el mundo de la auditoría y certifica que los números que Perdomo presentaba eran fundamentalmente incorrectos en su conjunto y una farsa inservible para la toma de decisiones.

El informe pericial detalla la trampa central utilizada para camuflar este agujero negro. La alteración contable de los cánones de explotación que la entidad debía abonar ineludiblemente al Cabildo Insular de Lanzarote fue la clave de la artimaña. En lugar de registrar el pago millonario de estos cánones como un gasto del ejercicio, lo que habría hundido drásticamente la cuenta de resultados en la más absoluta miseria, la entidad optó por la práctica radicalmente ilegal y fraudulenta de contabilizar esas diferencias como una minoración de las reservas del patrimonio neto.

Este juego de trileros financieros permitía presentar a la ciudadanía y a los acreedores una rentabilidad totalmente ficticia y trasladar las pérdidas para mejorar artificialmente la imagen política de la gestión. Las consecuencias de esta gestión temeraria dejaron a la entidad con una deuda acumulada frente al Cabildo por cánones impagados que, a 31 de diciembre de 2022, ascendía a más de 5,3 millones de euros. Los aplazamientos de esta deuda generaron tan solo en el año 2022 más de 137.000 euros en intereses de demora. Un despilfarro financiero evitable sufragado íntegramente por el contribuyente.

El colmo del descaro llegó en el ejercicio 2022 cuando la dirección de Perdomo decidió de un plumazo registrar un canon de cero euros excusándose en que el Cabildo no había aprobado los presupuestos de ese año. Gracias a este truco de prestidigitación lograron apuntarse un resultado positivo ficticio de 3,4 millones de euros para intentar lavar la cara a su desastrosa y cuestionable gestión económica.

El demoledor peritaje desmonta además cualquier intento de excusa barata. Los auditores se niegan a aceptar que todo esto fuera fruto de un fallo en la implantación de un nuevo sistema informático. Los expertos forenses advierten de forma contundente que los errores detectados eran sistemáticamente unidireccionales y orientados siempre a mostrar una imagen falsamente positiva de la entidad, lo que excluye de raíz cualquier posibilidad de un fallo tecnológico aleatorio.

El horizonte judicial para el exconsejero delegado es sumamente sombrío y preocupante. El informe exige explícitamente que se investigue penalmente a la cúpula de gestión recordando que todos estos hechos no están prescritos y encajan perfectamente en los delitos más graves del Código Penal para un gestor público. Se enfrentan a posibles delitos de falsedad contable por el falseamiento evidente de las cuentas anuales causando un perjuicio económico a la entidad y al propio Cabildo. También se apunta a una administración desleal por infligir un daño real y efectivo al patrimonio público infringiendo los más básicos deberes de fidelidad y lealtad. A esto se suma la posible malversación de caudales públicos por la gestión desleal de los fondos, un gravísimo delito que castiga a quienes expolian el erario público y que podría acarrear penas de hasta doce años de prisión, junto con la prevaricación administrativa por dictar y adoptar resoluciones contables y administrativas arbitrarias a sabiendas de su clamorosa ilegalidad.

La Fiscalía Anticorrupción tendrá desde hoy sobre la mesa el mapa detallado de un saqueo sistemático y silencioso. Benjamín Perdomo, señalado de forma fehaciente en el informe como el máximo responsable directivo durante este desastre contable inaudito, tendrá que dar precisas explicaciones ante la justicia. Jugar con los fondos, la viabilidad y el futuro de los Centros Turísticos de Lanzarote tiene, o debe tener, consecuencias penales inflexibles.