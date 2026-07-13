Feijóo en Gran Canaria: aval definitivo a Poli Suárez en la carrera por la Alcaldía de Las Palmas

El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará a las islas para oficializar la candidatura de Poli Suárez a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Según han confirmado fuentes de la propia formación política, la presentación formal del actual secretario general de los populares canarios tendrá lugar este jueves, 16 de julio, a las 19:30 horas. El escenario elegido para el encuentro, que permanecerá completamente abierto a la participación de la ciudadanía, será el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria.

Respaldo orgánico regional y calendario de cara a la cita electoral

El evento contará con la participación directa del presidente de los populares canarios y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez. Suárez compagina en la actualidad sus funciones orgánicas dentro de la estructura interna del PP en el archipiélago con su cargo institucional como consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Este acto en la capital grancanaria se desarrollará de forma previa al encuentro programado en Santiago de Compostela, donde la formación dará a conocer las propuestas para las distintas capitales de provincia de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, incluyendo también la designación de la edil Carmen Pérez en Santa Cruz de Tenerife.

El objetivo estratégico de recuperar la gestión de la mayor ciudad del archipiélago

Con la elección de Poli Suárez, que ya cuenta con experiencia en la gestión municipal al haberse desempeñado anteriormente como alcalde en el municipio norteño de Moya, el Partido Popular busca recuperar el gobierno de la ciudad más grande del archipiélago canario. Desde la formación política recuerdan que no ostentan la Alcaldía de la capital grancanaria desde el año 2015, periodo en el que el exalcalde popular Juan José Cardona, quien gobernó entre 2011 y 2015, cedió el bastón de mando tras el relevo institucional que dio paso al socialista Augusto Hidalgo.