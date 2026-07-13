Herida moderada una mujer de 59 años al volcar su coche en la TF-5 en Tenerife

Una mujer de 59 años ha resultado herida este lunes tras sufrir un accidente de tráfico que culminó con el vuelco de su vehículo en el municipio tinerfeño de La Matanza de Acentejo. Según la información facilitada por las autoridades locales, la conductora presenta lesiones de carácter moderado, motivo por el cual requirió asistencia médica inmediata en el lugar de los hechos y su posterior hospitalización para una evaluación más exhaustiva.

El siniestro vial se registró pasadas las 15:45 horas. En ese momento, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada de alerta. El aviso ciudadano informaba de que un turismo había volcado en la autopista del Norte, la TF-5, concretamente en los carriles que circulan en dirección a la capital de la isla, Santa Cruz de Tenerife. De inmediato, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios para atender la situación.

Hasta el lugar del accidente se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario se encargó de realizar la primera valoración médica a la víctima. Tras estabilizarla, los facultativos determinaron que era imprescindible su traslado a un centro hospitalario para someterla a pruebas diagnósticas. Finalmente, la paciente fue evacuada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó con el citado pronóstico moderado.

Paralelamente a la intervención sanitaria, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife acudieron a la zona para asegurar el vehículo siniestrado y evitar posibles incendios o derrames de combustible sobre la vía. Su rápida actuación fue clave para garantizar la seguridad del resto de conductores que transitaban por esa transitada carretera del norte de la isla, que suele registrar un volumen importante de tráfico a esas horas de la tarde.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas que provocaron la pérdida de control y el posterior vuelco del coche. Asimismo, colaboraron en la regulación del tráfico en la TF-5, mitigando en la medida de lo posible las retenciones generadas por el accidente vial y facilitando el trabajo de los servicios de emergencia y del personal de mantenimiento de carreteras.