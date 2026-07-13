Joaquín Rodríguez se suma al proyecto del Dreamland Gran Canaria para la próxima temporada

El Dreamland Gran Canaria continúa perfilando su plantilla de cara a la temporada 2026/2027 y ha anunciado la incorporación de Joaquín Rodríguez, un refuerzo con experiencia internacional que llega para fortalecer el juego exterior del conjunto amarillo.

El club isleño confirmó este sábado la llegada del jugador uruguayo, que afrontará una nueva etapa en la Liga Endesa tras consolidarse como uno de los perfiles más versátiles del baloncesto sudamericano en los últimos años.

Rodríguez, de 27 años, destaca por su capacidad anotadora, su intensidad defensiva y su polivalencia en la pista, características que encajan en la idea de juego que busca implantar el Dreamland Gran Canaria para la próxima campaña.

Con esta incorporación, el equipo claretiano sigue avanzando en la construcción de un proyecto ambicioso con el que pretende volver a competir al máximo nivel tanto en la ACB como en Europa.

El exterior uruguayo llega después de acumular experiencia en distintas competiciones internacionales y de convertirse en un jugador habitual en las convocatorias de la selección de Uruguay.

Desde el club destacan que su fichaje aportará equilibrio, energía y profundidad a una plantilla que continúa experimentando cambios importantes este verano tras varias salidas confirmadas en las últimas semanas.

La dirección deportiva del Dreamland Gran Canaria mantiene así su hoja de ruta para reforzar el equipo antes del inicio de la pretemporada, en un mercado en el que el conjunto isleño busca combinar talento, experiencia y proyección.

La llegada de Joaquín Rodríguez supone además un nuevo movimiento para ilusionar a la afición amarilla, que espera volver a ver al equipo peleando por los puestos altos y siendo competitivo en todas las competiciones.