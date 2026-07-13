La creación de empresas en Canarias cae y la inversión se desploma un 62%

Durante el mes de mayo, Canarias registró la constitución de 400 sociedades mercantiles, lo que supone un descenso del 6,8% respecto al año anterior. Aunque el dato del archipiélago amortigua el golpe frente a una media nacional que se desplomó un 15,4% según el Istac, la tendencia dibuja un escenario de cautela en el sector privado.

Fuga de capital emprendedor

El síntoma más preocupante de esta falta de confianza no está en el número de empresas que se yerguen en las islas per se, sino en el volumen de las mismas. El capital suscrito para crear estas empresas cayó un 62,7%, pasando de 9.751 millones de euros a 3.641 millones. El emprendimiento canario mantiene la vocación de generar riqueza, pero prefiere arriesgar mucho menos dinero ante un entorno económico cargado de incertidumbre.

El frenazo tinerfeño

La geografía regional desvela un comportamiento dispar entre provincias. Las Palmas lideró la apertura de negocios con 223 nuevas sociedades, un avance del 9,3%. La situación cambia drásticamente en Santa Cruz de Tenerife, donde la creación de empresas se hundió un 21,3%, anotando solo 177 firmas. Esta brecha evidencia cómo las dinámicas burocráticas y fiscales locales condicionan directamente el dinamismo de los emprendedores.

Blindaje frente al riesgo

Ante los riesgos del mercado, la totalidad de los fundadores blindó sus proyectos bajo la fórmula de Sociedad de Responsabilidad Limitada. En paralelo, 80 sociedades mercantiles operativas acometieron ampliaciones de capital durante el periodo, un movimiento destinado a fortalecer las estructuras de las pocas empresas que logran sostenerse y crecer en las islas.