La Fiscalía pide 9 y 6 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor en Tenerife

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha formulado su escrito de acusación contra dos hombres por unos gravísimos hechos ocurridos en la isla. El Ministerio Público solicita penas que suman quince años de reclusión, divididos en nueve y seis años, para los individuos acusados de cometer una agresión contra una adolescente que todavía no había alcanzado la mayoría de edad. Los sucesos tuvieron lugar en el transcurso de una celebración de carácter privado.

El escenario donde se desarrollaron los hechos descritos por la acusación pública fue una vivienda tipo casa cueva, ubicada en la citada isla canaria. Según ha trascendido del documento judicial recogido por la agencia Europa Press, el inmueble pertenecía a uno de los propios procesados. Esta persona, a su vez, es el padre de un amigo de la afectada, circunstancia que habría generado un falso clima de confianza durante la reunión lúdica a la que acudió la joven.

El relato de la Fiscalía detalla pormenorizadamente cómo se desencadenaron los acontecimientos una vez concluida la jornada festiva. Cuando la mayoría de los asistentes se retiró a descansar, la joven comprobó que no disponía de espacio suficiente en el habitáculo asignado inicialmente. Por este motivo, decidió trasladarse a otra dependencia de la casa. En esta nueva estancia se encontraba descansando uno de los acusados. Lejos de ofrecerle acomodo, este individuo le propuso sentarse a su lado para continuar consumiendo bebidas alcohólicas. Aprovechando el estado de somnolencia de la víctima, mermada en sus capacidades por la previa ingesta de alcohol, el hombre llevó a cabo la primera de las agresiones movido por un claro ánimo libidinoso.

Tras sufrir este primer ataque, la adolescente logró zafarse de su agresor y abandonar precipitadamente la habitación. Desesperada, buscó refugio en otra de las estancias de la vivienda. Sin embargo, el calvario no había terminado. Hasta ese nuevo aposento se desplazó poco después el presunto segundo asaltante. Valiéndose de la vulnerabilidad y la confusión de la chica, le pidió que le acompañara al cuarto de baño. Fue en ese lugar cerrado donde se perpetró el segundo episodio violento, consumando así un extremo desamparo para la víctima.

Las secuelas de esta doble agresión han sido devastadoras para la adolescente, según consta en la denuncia interpuesta posteriormente por su propia madre. Los informes forenses y psicológicos incluidos en el sumario reflejan que la afectada padece en la actualidad un severo cuadro de estrés postraumático. A esta grave afección se suman una profunda pérdida de autoestima y una inseguridad crónica. El documento fiscal subraya asimismo que la menor presenta episodios de depresión, crisis de ansiedad y diversos síntomas somáticos derivados del trauma vivido aquella noche.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el representante del Ministerio Público ha solicitado un castigo contundente. Para el primer procesado exige una condena de nueve años de prisión, a los que se sumarían otros ocho años de libertad vigilada y la obligación de abonar una indemnización de 18.000 euros por los cuantiosos daños morales ocasionados. Por su parte, el segundo implicado se enfrenta a una petición de seis años entre rejas, cinco de libertad vigilada y el pago de 10.000 euros de responsabilidad civil. La vista oral para dirimir las responsabilidades penales de ambos sujetos ha sido fijada para el próximo 15 de julio a las 9:30 horas en la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.