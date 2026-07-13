La Guardia Civil detiene a un traficante sorprendido al vender hachís en un coche en Mogán

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona acusada de ser la presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El arresto se produjo después de que los agentes la sorprendieran en plena venta de sustancias estupefacientes en una céntrica calle del municipio grancanario de Mogán.

Esta intervención policial se ha desarrollado en el marco de un dispositivo específico de seguridad puesto en marcha por el Instituto Armado. Dicho plan está orientado a la detección y erradicación de los puntos de venta de droga al menudeo, así como a la prevención del tráfico de narcóticos en áreas que registran una especial afluencia de personas, como es el caso de las zonas turísticas de la isla.

Los hechos tuvieron lugar concretamente en una vía de la localidad de Puerto Rico. Los agentes, que se encontraban realizando minuciosas labores de vigilancia discreta para no levantar sospechas, observaron una serie de movimientos que alertaron de inmediato su atención. Durante este seguimiento, los efectivos policiales comprobaron cómo dos individuos mantenían una actitud sospechosa en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

La atenta observación de la patrulla permitió constatar que se estaba produciendo un intercambio de dinero fraccionado por lo que parecía ser una sustancia resinosa. Este material, presuntamente hachís, se encontraba minuciosamente distribuido en pequeñas dosis que ya estaban preparadas para su venta directa y consumo.

Ante la evidencia de que se estaba cometiendo un delito, los agentes de la Benemérita decidieron actuar con rapidez. Intervinieron de forma inmediata para identificar a las personas implicadas en la transacción. Asimismo, procedieron a registrar tanto el interior del automóvil como las pertenencias personales de los sospechosos, localizando el material ilícito.

La investigación policial dio un paso firme gracias a la declaración voluntaria del comprador. Esta persona admitió ante los agentes que acababa de adquirir la sustancia estupefaciente al individuo que resultó posteriormente detenido. Esta confesión, sumada a la vigilancia directa y al material incautado, sirvió para consolidar de forma contundente los indicios de criminalidad.

Una vez trasladados a las dependencias oficiales, se llevó a cabo una exhaustiva inspección de los efectos aprehendidos durante el operativo. En total, las autoridades lograron intervenir aproximadamente dos gramos de presunto hachís, que estaban preparados en varias dosis individuales. Además, se incautaron 110 euros en efectivo, distribuidos en diversos billetes de pequeño valor.

Finalmente, tanto la sustancia estupefaciente –que quedó bajo custodia judicial para su pertinente análisis en el laboratorio– como las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Justicia. El caso ha recaído en la Sección de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, que es la autoridad judicial competente para determinar el futuro penal del detenido y continuar con el procedimiento legal correspondiente.