La Justicia cita como investigado al director general de Costas por las obras del macroproyecto Cuna del Alma

El Juzgado número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona ha citado a declarar en calidad de investigado al director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta. Según adelantó el medio Canarias Ahora y confirmaron posteriormente fuentes de la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la comparecencia en sede judicial ha quedado fijada para el próximo miércoles 14 de septiembre.

Presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente

El procedimiento judicial abierto se centra en la investigación de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente. La causa penal analiza concretamente la ejecución de una serie de actuaciones urbanísticas vinculadas al proyecto, entre las que se encuentran la edificación de un restaurante, la construcción de una piscina al aire libre y la habilitación de una zona de aparcamiento destinada a vehículos de tipo 'buggies'. Todas estas instalaciones se habrían levantado presuntamente sobre un área clasificada como zona de servidumbre de protección de la costa.

Un macroproyecto turístico promovido por inversores extranjeros

Las infraestructuras investigadas forman parte de la urbanización turística denominada 'Cuna del Alma', una intervención que los promotores belgas del proyecto llevan varios años impulsando en el litoral del archipiélago. El plan general de desarrollo contempla la construcción de un complejo de gran envergadura en las inmediaciones de la localidad del Puertorito de Adeje. Esta macrourbanización de lujo prevé ocupar una superficie total superior a los 400.000 metros cuadrados de terreno e incluiría, dentro de su oferta residencial, la edificación de más de 400 viviendas exclusivas de alto standing.