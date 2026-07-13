La Policía Nacional libera a una menor de una red de explotación sexual en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han asestado un duro golpe al crimen organizado tras detener a tres personas en Santa Cruz de Tenerife. Los arrestados están acusados como presuntos autores de los delitos de prostitución, corrupción de menores y otros ilícitos conexos. El operativo policial ha culminado de forma exitosa tras lograr liberar a una adolescente que estaba siendo víctima de este entramado delictivo.

Las pesquisas de los investigadores comenzaron el pasado mes de mayo, momento en el que las autoridades policiales tuvieron conocimiento de que una chica menor de edad habría sufrido abusos y delitos relacionados con la prostitución. Estos graves hechos se habrían prolongado de forma continuada entre los años 2022 y 2024 en al menos dos locales ubicados en la zona sur de la isla canaria, lugares que servían como tapadera para la organización.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes del cuerpo de seguridad pudieron constatar que los establecimientos implicados aparentaban desarrollar una actividad comercial lícita de cara al público. Sin embargo, la realidad en su interior era bien distinta, ya que se dedicaban a someter a las mujeres a una explotación sexual coactiva. Las declaraciones y testimonios recabados de las propias víctimas y de otras trabajadoras confirmaron que el grupo criminal se aprovechaba sistemáticamente de personas en situación de vulnerabilidad para mantenerlas bajo un control permanente y exhaustivo.

Entre las férreas normas impuestas por los proxenetas figuraba el cumplimiento de un estricto y agotador horario laboral. Además, las víctimas estaban sujetas a un duro régimen disciplinario interno que incluía numerosas obligaciones arbitrarias. El mero incumplimiento de cualquiera de estas directrices conllevaba la imposición inmediata de sanciones, que en la inmensa mayoría de las ocasiones eran de tipo económico. Esta perversa estrategia servía para reforzar la dominación sobre las mujeres, generando una deuda artificial que les impedía abandonar el lugar.

Con todas las pruebas recabadas y tras obtener la preceptiva autorización del juzgado competente, los efectivos policiales procedieron a realizar dos entradas y registros de forma simultánea en los locales bajo sospecha. Este importante despliegue sobre el terreno permitió dar por finalizada la fase principal de la operación con la detención de los tres cabecillas de la red, todos ellos varones, que operaban con total impunidad hasta la intervención policial.

Finalmente, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial para que respondan por los graves delitos imputados. No obstante, las fuerzas de seguridad han confirmado que la investigación continúa abierta. Los agentes trabajan ahora a contrarreloj para tratar de localizar a otras posibles mujeres afectadas por esta red y no descartan que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días conforme avance el análisis de la documentación intervenida en los registros.