Las Palmas de Gran Canaria instalará una pantalla gigante para ver la semifinal entre España y Francia

Los aficionados al fútbol podrán vivir la semifinal del Mundial 2026 en un ambiente colectivo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria instalará una pantalla gigante en la Plaza del Pilar, en el barrio de Guanarteme, para seguir en directo el encuentro entre las selecciones masculinas de España y Francia.

La retransmisión tendrá lugar este martes 14 de julio, a partir de las 20:00 horas, y el acceso será gratuito hasta completar el aforo. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Deportes, busca convertir nuevamente un espacio público en un punto de encuentro para que la afición anime a la selección española en su lucha por alcanzar la final de la Copa del Mundo.

El Consistorio repite así la experiencia que ya puso en marcha durante los cuartos de final. En aquella ocasión, la plaza de Don Benito, en Schamann, reunió a alrededor de 1.000 personas que siguieron la victoria de España frente a Bélgica y celebraron la clasificación del combinado nacional para las semifinales.

Con motivo de este nuevo evento, el Ayuntamiento también ha preparado un dispositivo especial de limpieza para garantizar el buen estado de la zona una vez concluya la retransmisión. El operativo contará con seis operarios, seis contenedores, una barredora mecánica y un camión baldeador que actuarán tras el final del partido.

Con esta iniciativa, Las Palmas de Gran Canaria vuelve a apostar por acercar el Mundial a la ciudadanía y ofrecer un espacio al aire libre donde compartir uno de los partidos más importantes de la selección española en esta edición del torneo.