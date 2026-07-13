Rosa Dávila frena los pies a Aena tras el colapso del principal motor de Tenerife

Las decisiones unilaterales de Aena han convertido la principal puerta de entrada a la isla en un embudo, entorpeciendo el trabajo del transporte discrecional y bajando la calidad de un servicio básico en plena temporada de verano, para un destino turístico como el nuestro.

El "tasazo" y las barreras del monopolio estatal

El origen del problema radica en el nuevo canon económico y el sistema de barreras de acceso impuestos por el operador público. Lejos de facilitar la movilidad, Aena ha instaurado un modelo centrado en la recaudación que ahoga a las empresas de transporte. Según las nuevas normas, las guaguas turísticas disponen de un máximo de una hora para cargar y descargar antes de ser penalizadas económicamente, mientras que minibuses y vehículos VTC tienen la obligación de pagar desde el primer minuto que acceden al recinto. Además, el ente estatal ha prohibido el estacionamiento en las zonas habituales de carga.

Turistas bajo el sol y conductores atrapados

Estas normativas se han traducido en un colapso operativo. Las barreras generan retenciones en las maniobras de salida que superan los treinta minutos. Los conductores profesionales acaban paralizados sin poder cumplir sus rutas y decenas de familias que, tras horas de vuelo, se ven obligadas a esperar su transporte.

Tenerife exige frenar la imposición

Frente a la ineficacia del gestor aeroportuario, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha exigido que se retiren de manera inmediata estas limitaciones. Dávila advierte que una infraestructura estratégica no puede quedar paralizada por una decisión tomada sin estudios de movilidad previos y de espaldas a los sectores afectados.

En la misma línea, la consejera de Movilidad insular, Eulalia García, ha solicitado una reunión urgente con la dirección del aeropuerto. El objetivo del Cabildo es recuperar la normalidad y recordar a la empresa pública que las infraestructuras deben estar al servicio del libre flujo de personas y riqueza, colaborando con los operadores privados que articulan el turismo, en lugar de penalizarlos por el mero hecho de hacer su trabajo.