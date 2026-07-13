Santa Cruz supera la media canaria y nacional en inversión social por habitante

Santa Cruz de Tenerife vuelve a figurar entre los municipios españoles que más recursos destinan a los Servicios Sociales por habitante, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda analizados por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La capital tinerfeña supera tanto la media de Canarias como la nacional, y consolida una estrategia basada en reforzar la atención social y ampliar los recursos municipales.

Las cifras sitúan al Ayuntamiento con una inversión superior a los 34,6 millones de euros, lo que supone un gasto de 165,61 euros por habitante, por encima de la media de Canarias, fijada en 156,95 euros, y de la nacional, con 149,86 euros por habitante.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que estos datos reflejan que las políticas sociales se han convertido en una prioridad para el Consistorio. Según afirmó, el objetivo es ofrecer respuestas a las personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y seguir construyendo una ciudad "que esté presente cuando más se necesita".

Bermúdez sostuvo además que el aumento del presupuesto no responde únicamente a un incremento del gasto, sino que permite ampliar servicios y adaptarlos a las nuevas necesidades sociales. En este sentido, defendió un modelo que apuesta por la prevención, el acompañamiento y la generación de oportunidades, más allá de las ayudas económicas tradicionales.

Nuevos recursos y programas sociales

El Ayuntamiento asegura que el crecimiento de la inversión ha ido acompañado de una transformación de los Servicios Sociales municipales. Entre las iniciativas implantadas destacan el Servicio de Información y Atención Telefónica (SIAT), el Historial Social Electrónico, el programa Housing First, el Centro de Mínima Exigencia, las Unidades Móviles de Acercamiento (UMA), la tarjeta de alimentos y nuevas viviendas destinadas al alquiler social.

A estos recursos se suman programas específicos dirigidos a personas mayores, infancia, familias y personas con discapacidad, con el objetivo de ofrecer una atención más cercana e individualizada.

Por su parte, la teniente de alcalde y concejala de Políticas Sociales, Charín González, subrayó que los Servicios Sociales actuales atienden realidades muy diversas y no solo situaciones de falta de recursos económicos. En su opinión, cualquier ciudadano puede necesitar apoyo en algún momento de su vida, ya sea por dependencia, conciliación familiar, envejecimiento o circunstancias sobrevenidas.

Más de 41 millones para Políticas Sociales en 2026

El Consistorio también destaca que el presupuesto municipal de 2026 reservará más de 41 millones de euros para Políticas Sociales, la mayor dotación económica de la historia del Ayuntamiento.

Con este incremento, el grupo de gobierno pretende ampliar los programas existentes e impulsar nuevas iniciativas para responder a los retos sociales de los próximos años, consolidando un modelo basado en la prevención, la proximidad y la atención personalizada.