Un terremoto de 3,2 de magnitud sobresalta a los vecinos de Fuerteventura

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de magnitud 3,2 ocurrido esta madrugada al noroeste de la isla canaria de Fuerteventura.

El seísmo ha tenido lugar a las 01:55 horas a una profundidad de 15 kilómetros, con epicentro en el Atlántico.

Sismos de las últimas 24 horas en Canarias. Destacar un sismo de 3.2 al noroeste de Fuerteventura sentido por la población. #canarias pic.twitter.com/ikvkqyPaJj — El Guayota (@el_guayota) July 13, 2026

Este terremoto ha sido sentido, según precisa el IGN en un comunicado.

El mismo ente informó el 30 de junio de otro seísmo ocurrido también de madrugada, en esa ocasión con magnitud 3,9 y a 16 kilómetros de profundidad entre Gran Canaria y Fuerteventura, igualmente con epicentro en el Atlántico.