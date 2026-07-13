Ya en vigor el MENVIME, el nuevo plan del Gobierno que va a encarecer la cesta en Canarias

Cualquier residente en Canarias conoce lo que supone comprar por internet. Entre los gastos de envío elevados por nuestra insularidad o el gran número de empresas que directamente no reparten en las islas, adquirir un producto fuera del archipiélago exige paciencia. Ahora, el Consejo de Ministros añade una nueva barrera al libre comercio digital con la creación del Menvime (Marco Estratégico Nacional General para la Vigilancia del Mercado de Productos No Alimentarios).

Bajo la habitual premisa de garantizar la seguridad, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha diseñado una vasta red estatal para controlar qué compran los ciudadanos. La medida pone el foco directo en el comercio electrónico, las plataformas digitales y las importaciones extracomunitarias, precisamente las vías de escape que muchos canarios utilizan para acceder a un mercado global más competitivo.

Nueve ministerios para vigilar un paquete

El tamaño del despliegue refleja la voluntad intervencionista del plan. Lejos de agilizar los trámites, el Gobierno central ha decidido coordinar a nueve ministerios y 17 autoridades públicas para supervisar los bienes de consumo. El objetivo confeso es frenar la entrada de productos fabricados fuera de la Unión Europea y estrechar el control sobre los canales online bajo excusas de ciberseguridad o fallos en la inteligencia artificial.

Esta centralización de las alertas comerciales afectará de forma directa a la gestión en las islas. El nuevo sistema estatal unifica los criterios, lo que en la práctica supone alinear a los inspectores autonómicos con un mando único estatal. Además, el plan exige una colaboración mucho más estrecha con la Dirección General de Aduanas, un nombre que en Canarias es sinónimo de sobrecostes, paros logísticos y dolores de cabeza para el consumidor final.

El riesgo de estrangular la libertad de elección

Para el comprador isleño, la aplicación del Menvime hasta 2029 augura un escenario preocupante. Si el Estado intensifica las inspecciones sobre los envíos extracomunitarios y las plataformas digitales, el resultado previsible será un aumento de las retenciones en frontera y nuevos encarecimientos.

Mientras el mundo avanza hacia la reducción de barreras comerciales y la inmediatez logística, el Gobierno responde creando un entramado de vigilancia masiva. Para el ciudadano canario, que busca en internet las oportunidades y precios que el mercado aislado le niega, este nuevo cerco burocrático amenaza con convertir un simple clic en una carrera de obstáculos avalada por el Estado.