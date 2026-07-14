Andrés Rodríguez: "No soy Mika Mármol ni Barcia, tengo que hacer mi carrera en la UD Las Palmas"

La UD Las Palmas sigue perfilando su nuevo proyecto en Segunda División y uno de sus fichajes para reforzar la defensa, Andrés Rodríguez, dejó claro en su presentación que no llega para ocupar el lugar de nadie, sino para escribir su propia historia con la camiseta amarilla.

El central murciano, de 24 años y procedente del CD Teruel, evitó las comparaciones con Mika Mármol y Sergio Barcia, la pareja de centrales que abandonó el club este verano.

"Cuando vienes a un club como la UD Las Palmas, las expectativas son altas. No soy Mika Mármol o Barcia. Ellos son grandes jugadores; yo tengo que hacer mi carrera y seguro que irá todo bien", afirmó durante su presentación oficial.

Un defensa polivalente para Rubén de la Barrera

Rodríguez explicó que una de sus principales virtudes es la capacidad para desempeñarse en distintas posiciones de la línea defensiva. En las últimas temporadas ha actuado como central, lateral en ambos perfiles e incluso como carrilero con mayor proyección ofensiva, por lo que deja en manos del técnico Rubén de la Barrera decidir dónde puede aportar más.

El nuevo jugador amarillo aseguró que afronta con ilusión el salto al fútbol profesional y calificó a la UD Las Palmas como "un referente a nivel nacional", además de reconocer que la exigencia del nuevo entrenador marcará una temporada intensa.

"Va a ser un año exigente, pero también bonito", resumió el defensa, convencido de que el equipo responderá al reto de regresar a la élite.

Helguera destaca el físico y la versatilidad del fichaje

Durante la presentación también intervino el director deportivo de la entidad, Luis Helguera, quien explicó que el club buscaba un perfil con mayor presencia física para reforzar la zaga.

Según destacó, Andrés Rodríguez puede actuar en cualquiera de las cuatro posiciones defensivas, una polivalencia que permitirá a Rubén de la Barrera disponer de más alternativas a lo largo de la temporada.

Con este fichaje, la UD Las Palmas continúa reconstruyendo una defensa que ha sufrido importantes cambios tras las salidas de Mika Mármol y Sergio Barcia, dos de los futbolistas más utilizados el pasado curso.