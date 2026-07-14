Antonio Morales negocia a la desesperada para no perder la sede del Mundial por el fracaso del concurso

Tras quedar desierto el concurso para la reforma y ampliación del recinto, diseñado para ser sede del Mundial 2030, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Deportes, Aridany Romero, han tenido que activar un "procedimiento negociado" con empresas constructoras, reconociendo implícitamente que las condiciones originales no resultaban atractivas para el sector privado.

El fracaso de la licitación inicial pone de manifiesto la complejidad de un proyecto que, lejos de ser un camino de rosas, se enfrenta a importantes obstáculos técnicos y presupuestarios. Ahora, la institución insular se ve obligada a buscar alternativas de urgencia para no perder el tren de la cita mundialista, un evento que el Cabildo ha convertido en su principal bandera política.

La arquitectura de lujo frente a la realidad contable

El Cabildo ha decidido retomar el contacto con el estudio de arquitectura L35, autores del proyecto La Nube, con el fin de rebajar la complejidad técnica de la obra. El objetivo es claro: hacer viable un diseño que, en su planteamiento original, parece haber sido excesivamente ambicioso o, al menos, insuficiente para atraer el interés de las empresas constructoras en un contexto de costes de materiales al alza.

La búsqueda de una "propuesta de vanguardia" corre el riesgo de chocar contra los límites del sentido común económico. Mientras desde el Cabildo insisten en la "solvencia y rigurosidad" de sus procesos, el hecho de que nadie quisiera hacerse cargo de la obra en primera instancia sugiere que las previsiones de la Administración no casaban con la realidad del mercado.

Una apuesta por la "infraestructura tractora"

El consejero de Deportes, Aridany Romero, ha calificado el contratiempo como una "simple pausa", insistiendo en que el Cabildo mantiene su compromiso con esta "instalación tractora de la economía". Sin embargo, queda por ver si el aumento de los costes que implica un procedimiento negociado —donde el poder de negociación de la Administración frente a las empresas es limitado— no terminará elevando la factura final que deberán pagar, una vez más, los contribuyentes grancanarios.

Mientras el Gobierno insular asegura que sigue siendo un "socio serio y fiable" para la FIFA, el Estadio de Gran Canaria entra en una fase de incertidumbre. La necesidad de adaptar el proyecto a mitad de camino y la apertura de un nuevo escenario de negociación son síntomas de que, en la gestión pública de grandes eventos, el entusiasmo político no siempre coincide con la viabilidad técnica y financiera.