El 14% de los alumnos en Canarias pasa más de cinco horas diarias en las redes sociales

El uso de la tecnología entre los más jóvenes sigue arrojando datos preocupantes. Alrededor del 14,2% de los niños y adolescentes en el archipiélago canario dedica más de cinco horas diarias a este tipo de plataformas durante los días lectivos. Esta cifra experimenta un notable incremento durante el tiempo de descanso, alcanzando el 27,1% de los estudiantes durante los fines de semana.

Así se desprende del informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital en Canarias, un estudio elaborado de forma conjunta por Unicef, Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Ingeniería Informática. El trabajo de campo ha tomado como referencia las respuestas de 1.460 escolares de entre 10 y 20 años, pertenecientes a diecisiete centros educativos diferentes.

La investigación ha constatado que el primer teléfono móvil llega a las manos de los menores a una media de once años. De hecho, más del 70% de los alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria ya cuenta con un dispositivo de uso exclusivo. En cuanto a sus preferencias, el 96,8% de los encuestados participa en al menos una de estas plataformas y casi el 88% tiene cuenta en tres o más. Las aplicaciones más utilizadas son WhatsApp, con un 89% de penetración, seguida de cerca por YouTube, TikTok e Instagram.

Uno de los aspectos más alarmantes del documento es la asociación directa entre esta exposición digital temprana y diversos riesgos para el desarrollo psicológico. El 21% del alumnado encuestado presenta síntomas evidentes de malestar emocional. Más grave aún resulta comprobar que un 11,2% muestra un riesgo suicida elevado, una tasa que incide de manera desigual según el sexo, ya que supone un 16,6% entre las chicas frente al 5,9% de los chicos.

Los malos hábitos se extienden también a los periodos de descanso. La mitad de los jóvenes reconoce que duerme con el dispositivo en su propia habitación y, entre ellos, un 51,4% admite utilizarlo de madrugada, interrumpiendo las horas de sueño recomendadas. Esto deriva en diferentes usos problemáticos: un 6,3% ha desarrollado dependencia a estas aplicaciones, un 2,1% presenta posibles trastornos por la utilización de videojuegos y un 3,2% muestra indicios de problemas relacionados con las apuestas por internet.

El acceso a contenidos para adultos es otra de las grandes amenazas recogidas en la muestra. El contacto con material pornográfico se produce de media antes de los doce años. Al respecto, un 14,7% admite un consumo habitual y recurrente. Asimismo, casi dos de cada diez menores refieren haber sido víctimas de algún episodio de ciberacoso.

Frente a este escenario, los expertos subrayan la importancia de la mediación parental, un ámbito que todavía resulta deficiente. Apenas la mitad de los progenitores dialoga con sus hijos sobre los peligros de internet y solo el 38,3% impone límites concretos sobre los contenidos. La adopción de normas sencillas, como apartar el terminal del dormitorio o evitar su uso durante las comidas familiares, puede reducir significativamente estas conductas de riesgo.