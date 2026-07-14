El comercio canario proyecta su futuro: innovación, talento y crecimiento como claves del éxito

Las jornadas organizadas por Macaronesia reunirán a destacados especialistas como Santiago Niño Becerra y Antonio Pérez Lobato para explorar las oportunidades que marcarán el desarrollo económico de las islas.

El espacio polivalente La Industrial se convertirá los próximos 21 y 22 de julio en el gran punto de encuentro para el impulso del comercio y el tejido empresarial del Archipiélago. Organizado por Macaronesia, este doble evento estratégico nace con una clara vocación de crecimiento y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y Volcanic Xperience, entre otros.

Visión y liderazgo con Santiago Niño Becerra

La primera gran cita, denominada Coordenadas Económicas: del discurso de la supervivencia al crecimiento, arrancará el 21 de julio a las 18:00 horas. El prestigioso economista y catedrático emérito de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, Santiago Niño Becerra, protagonizará la ponencia magistral de este encuentro. Su intervención será fundamental para analizar las tendencias, expectativas y realidades que definen el escenario económico de Canarias.

La tecnología y la competitividad tendrán un papel protagonista gracias a Orlando González Santana, CEO de Coco Solution, quien impartirá una conferencia para abordar cómo la inteligencia artificial y el análisis de datos pueden transformar los negocios. Además, la jornada contará con espacios de diálogo moderados por los periodistas Marta Rodríguez y Antonio Salazar, donde representantes de proyectos referentes como Cervecería Malpeis y Quesería Ayojo compartirán sus valiosas experiencias de innovación, capacidad de adaptación y éxito empresarial.

Oceánica 2026: Estrategia, adaptación y homenaje a nuestros pioneros

El miércoles 22 de julio tomará el relevo el foro Oceánica 2026, una jornada que estará presentada por Mercedes Ortega y que buscará anticipar las tendencias de los próximos años. El acto será inaugurado por el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez.

Uno de los momentos centrales llegará de la mano del periodista y analista económico Antonio Pérez Lobato, quien será el encargado de impartir la ponencia principal ofreciendo su valiosa visión sobre los desafíos y oportunidades que afronta el comercio canario en la nueva economía. Asimismo, el foro aportará soluciones prácticas para los negocios, contando con la intervención de la abogada María Isabel Miranda, quien explicará las grandes oportunidades que ofrece la Ley de Segunda Oportunidad para favorecer la continuidad de la actividad empresarial.

La jornada vivirá uno de sus momentos más emotivos con el homenaje a los comercios centenarios de Canarias, un merecido reconocimiento a aquellos establecimientos que representan el esfuerzo y la evolución comercial de las islas. Durante este acto, también se premiará la trayectoria de Lourdes Santana, directora de la cadena SER en Canarias, en reconocimiento a su compromiso con la información económica y la visibilización del sector empresarial y de los autónomos.

Para participar en estas enriquecedoras jornadas, dado que el aforo es limitado, las personas interesadas pueden formalizar su inscripción enviando un correo electrónico a eventos@grupomacaronesia.com. Ambas citas concluirán con un espacio de networking y cóctel, un entorno ideal para compartir experiencias, fortalecer el talento y generar nuevas alianzas para el futuro de Canarias.