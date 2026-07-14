El Gobierno de Canarias y los ayuntamientos diseñan el nuevo FDCAN con 2.600 millones

El Gobierno de Canarias y los consistorios del archipiélago han avanzado este martes en el diseño del nuevo Fondo Canario de Desarrollo (FDCAN), estableciendo la cogobernanza como eje central de las políticas públicas.

Así lo ha explicado el presidente de la región, Fernando Clavijo, tras mantener una reunión de trabajo con el Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). El encuentro se ha centrado en la planificación del programa para el periodo 2026-2036, que contempla una inversión de más de 2.600 millones de euros.

A juicio del jefe del Ejecutivo autonómico, el papel de los 88 ayuntamientos deberá ser clave a la hora de fijar las líneas maestras del proyecto. "Canarias se construye desde abajo hacia arriba, desde el municipalismo, desde la isla y desde el país canario", ha afirmado durante su intervención.

En este sentido, ha dejado claro que los buenos resultados de los primeros diez años de vida de estos fondos autonómicos no pueden entenderse sin la "colaboración y la participación de los ayuntamientos". Clavijo ha agradecido la actitud constructiva con la que la directiva de la FECAM está abordando la negociación de los criterios de reparto.

Durante el encuentro, las autoridades han hecho balance del decenio anterior para analizar los aciertos y las áreas de mejora. Según ha explicado el presidente, los nuevos planes deberán centrarse ahora en retos urgentes como la vivienda y las infraestructuras sociosanitarias, prioridades para la sociedad.

El dirigente regional comparte con los alcaldes la necesidad de que la cooperación institucional sea real y efectiva, mostrándose dispuesto a que las entidades locales tengan "voz y voto" sobre las iniciativas que se van a desarrollar en sus territorios. La voluntad de las autoridades es que los ayuntamientos y los siete cabildos puedan establecer una estrategia conjunta.

La presidenta de la FECAM, Mari Brito, ha destacado que esta herramienta es fundamental para impulsar el crecimiento y reforzar la cohesión territorial y económica del archipiélago. Ha defendido que, en este nuevo marco de financiación, se cuente con las corporaciones tanto para el diseño como para la ejecución del modelo.

"Es imprescindible establecer garantías para que todos los municipios reciban la financiación que les corresponde, al ser cotitulares", ha afirmado Brito, quien espera que el diálogo garantice una distribución justa y eficaz de los recursos públicos en todas las islas.

Tras esta ronda de contactos, el Ejecutivo ultima las conversaciones con los cabildos para dar vía libre a la redacción del nuevo decreto normativo. De los 2.600 millones de euros previstos, el Gobierno autonómico aportará unos 1.600 millones, mientras que las instituciones insulares sumarán 1.000 millones adicionales.

Según un informe oficial, en el periodo 2016-2026 se logró movilizar una inversión inicial que multiplicó su impacto en la economía hasta ascender a 4.504 millones de euros. Además, la materialización de estos presupuestos ha facilitado la creación de más de 47.000 puestos de trabajo, consolidando el programa como un motor laboral.