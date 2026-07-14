El PSOE canario exige perdonar las sanciones turísticas que su propio partido pedía endurecer

El Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias ha registrado una proposición de ley que busca, por la vía rápida, neutralizar el régimen sancionador de la ordenación turística regional. La iniciativa del PSOE persigue suspender de forma inmediata más de 200 expedientes sancionadores y de cobro que están actualmente en trámite. Aunque el portavoz socialista, Sebastián Franquis, ha intentado justificar la medida argumentando la defensa de las familias que residen en estas áreas, la propuesta ha sido interpretada en el arco parlamentario como un intento de eludir la aplicación de la normativa de control del suelo que el propio partido exigía implantar con rigor el pasado mandato.

El viraje del PSOE descoloca a los colectivos en defensa de la vivienda

Este drástico cambio de postura de los socialistas ha sembrado el desconcierto entre las organizaciones que reclaman medidas urgentes contra la emergencia habitacional en las islas. Durante su etapa en el Gobierno autonómico, el PSOE defendió reiteradamente la necesidad de aplicar mano dura contra la proliferación de la vivienda vacacional y el uso turístico no autorizado para frenar la escalada de los precios del alquiler. Con esta nueva propuesta de amnistía para los infractores en zonas turísticas, el partido se sitúa ahora en la posición opuesta, abriendo la puerta a la compatibilidad de usos y restando eficacia a las herramientas de inspección del Ejecutivo.

Un precedente que debilita la regulación del alquiler vacacional

La propuesta defendida por los diputados socialistas, entre ellos Gustavo Santana, contempla un régimen transitorio para anular las sanciones en curso, la mayoría de ellas catalogadas como infracciones leves con cuantías inferiores a los 2.500 euros. Desde sectores técnicos y de la administración advierten que perdonar de manera extraordinaria estas sanciones debilita gravemente la disciplina urbanística en el archipiélago y desincentiva el cumplimiento de las leyes vigentes. La presión del PSOE para paralizar estos expedientes se produce precisamente en un momento clave de reordenación del mercado turístico, lo que acentúa la contradicción de sus siglas frente a la planificación habitacional de Canarias.