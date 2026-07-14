EXCLUSIVA: El ridículo histórico de la Ley de Memoria: Franco nunca quiso el monumento de la Avenida de Anaga

La incultura y el revanchismo sectario tienen la mala costumbre de darse de bruces contra la implacable realidad de los archivos. Durante años, la izquierda política y mediática ha convertido la confluencia de la Avenida de Anaga en Santa Cruz de Tenerife en la zona cero de su particular y obsesiva cruzada iconoclasta. El objetivo: derribar a toda costa la obra cumbre del escultor Juan de Ávalos, rebautizada de forma torticera por el rodillo de la propaganda como el 'Monumento a Franco'.

Conviene, una vez más, despejar la bruma de la mentira oficial. El nombre real y genuino de esta impresionante obra escultórica nunca fue un homenaje personalista al dictador, sino el Monumento a la Paz (o Monumento con motivo de los XXV años de la Paz Española). Se trata de una alegoría artística concebida para conmemorar el fin de los enfrentamientos civiles, coronada por un ángel que representa la paz y no por la figura militar que nos quieren vender los comisarios de la nueva memoria democrática.

Pero si la burda manipulación del nombre y el sentido de la obra ya demostraban la mediocridad de quienes exigen su demolición, un documento histórico acaba de dinamitar por completo el relato victimista y revanchista. La historia de este conjunto escultórico toma ahora un rumbo que roza la farsa y que deja en absoluto ridículo a sus actuales detractores.

Tal y como demuestra el documento adjunto, la construcción de este monumento no fue una imposición del régimen desde Madrid para aplastar la moral de los tinerfeños, sino más bien el fruto del vasallaje y el peloteo desmedido de las autoridades locales de la época. Y lo más sangrante para los paladines de la memoria histórica: el propio

Francisco Franco no quería el monumento.

La carta, fechada en Madrid el 13 de abril de 1964 y remitida por el jefe de la Casa Civil del jefe del Estado, está dirigida al entonces gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, Juan Pablos Abril. En ella se acusa recibo del acuerdo para erigir por 'suscripción popular' un monumento en el puerto de la capital para celebrar los XXV años de la Paz.

La respuesta de El Pardo no tiene desperdicio y despoja al monumento de cualquier pátina de imposición tiránica. El escrito señala textualmente que, tras dar cuenta de la iniciativa al caudillo, este la agradece, "aunque no estima necesario se lleve a cabo la construcción del monumento aludido, ya que bastantes pruebas de adhesión y cariño ha recibido en distintas ocasiones de todos los tinerfeños".

Es decir, el mismísimo dictador frenó en seco las aspiraciones megalómanas y aduladoras del gobernador civil de turno, considerando el gasto y el proyecto como algo totalmente innecesario. Si el monumento finalmente se construyó y se inauguró dos años después, fue por la pura cabezonería e insistencia de una clase política local empeñada en ser más papista que el Papa, ignorando incluso las 'recomendaciones' que llegaban desde la Jefatura del Estado.

La ironía es superlativa. Los autodenominados defensores de la memoria democrática llevan años dilapidando dinero público, encargando informes a medida y exigiendo a gritos la destrucción de una obra de arte excepcional con la excusa de que es la máxima exaltación del franquismo. Y resulta que están luchando a brazo partido contra un monumento que el propio

Franco consideró prescindible y cuya construcción intentó desestimar.

Este documento no solo rescata la verdad sobre el Monumento a la Paz, sino que pone un espejo frente a la incultura de quienes legislan a golpe de rencor. Borrar la historia es un acto de cobardía, pero intentar borrar un monumento franquista que Franco rechazó es, sencillamente, el más absoluto de los ridículos. La obra de Juan de Ávalos debe quedarse exactamente donde está, ya no solo por su innegable valor artístico y patrimonial, sino como recordatorio permanente de la ignorancia supina de quienes hoy nos quieren reescribir la historia a su antojo.