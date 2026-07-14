Interceptan una embarcación a la deriva con 37 inmigrantes cerca de las costas de Lanzarote

Los equipos de emergencia han llevado a cabo una nueva intervención en las aguas del archipiélago canario. En esta ocasión, Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este martes a un grupo de personas que viajaban a bordo de una embarcación neumática, la cual había quedado completamente a la deriva en la zona oriental de la isla canaria.

El operativo se puso en marcha con rapidez después de que el centro coordinador de emergencias emitiera la correspondiente alerta. Ante el aviso, la institución dependiente del Ministerio de Transportes activó de inmediato al helicóptero Helimer 205, cuya labor aérea fue fundamental para batir la zona y localizar la posición exacta de la lancha en medio de la oscuridad.

Una vez confirmadas las coordenadas geográficas, la embarcación salvamar Al Nair se aproximó hasta el punto donde se encontraba la patera. Los profesionales procedieron a embarcar a los tripulantes con total seguridad, una maniobra que, según han informado fuentes de la propia entidad, se desarrolló "sin incidencias" y garantizando la integridad de todos los ocupantes.

Este suceso vuelve a poner de manifiesto la incesante llegada de expediciones a las costas de Canarias, una ruta que sigue concentrando el grueso de la inmigración ilegal por vía marítima hacia el territorio nacional. A pesar de los riesgos inherentes a la travesía oceánica, las mafias que trafican con seres humanos continúan fletando este tipo de lanchas precarias desde la fachada atlántica africana.

El constante goteo de llegadas mantiene bajo una enorme presión a los servicios de rescate, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la red de acogida del archipiélago. Desde diversas esferas políticas y sociales se sigue reclamando al Gobierno una mayor contundencia en las labores de vigilancia en origen y políticas eficaces para frenar a las redes criminales que organizan estos viajes clandestinos.

Mientras tanto, las tripulaciones y unidades aéreas destinadas en la región continúan realizando una labor inagotable en la frontera sur de Europa. La actuación coordinada entre los distintos efectivos ha evitado, una vez más, que esta peligrosa ruta en una lancha neumática a la deriva termine en una nueva tragedia en alta mar.