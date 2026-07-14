La Guardia Civil detiene a un ladrón reincidente en una casa vacacional de Fuerteventura

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un individuo de 21 años de edad en la localidad de Corralejo, situada en la isla canaria de Fuerteventura, al ser considerado el presunto autor de un delito de robo con fuerza. El asalto se produjo en una vivienda de uso turístico durante la madrugada, lo que generó la rápida movilización de los efectivos policiales tras recibir el correspondiente aviso.

Según la información proporcionada por las autoridades, el suceso tuvo lugar en la calle Chorlitejo. Las primeras investigaciones llevadas a cabo por los agentes desplazados al lugar determinaron que el ahora detenido logró acceder al interior del inmueble mediante escalo. Para ello, el delincuente tuvo que superar un muro perimetral que rodeaba la parcela, cuya altura rondaba los dos metros, lo que evidencia la premeditación del acto delictivo.

Una vez dentro de los límites de la propiedad, el individuo recorrió las diferentes estancias del domicilio con el claro objetivo de apoderarse de objetos de valor. Durante su incursión, logró sustraer un bolso que albergaba en su interior diversos efectos personales de enorme importancia, tales como pasaportes, unos auriculares inalámbricos, una pulsera de oro y dinero en efectivo. No obstante, el botín más destacado fue un anillo de diamantes cuyo valor económico asciende a unos 3.000 euros. Todo ello ocurrió mientras los ocupantes legítimos de la vivienda permanecían en su interior, ajenos en un primer momento a la intromisión del criminal.

Ante la gravedad de los hechos, las patrullas del puesto de Corralejo establecieron de forma inmediata un amplio dispositivo de búsqueda desplegado por distintos puntos estratégicos de la localidad. Esta rápida respuesta policial dio sus frutos poco tiempo después, cuando los agentes lograron interceptar y localizar al sospechoso. Se trata de un joven sobradamente conocido por las fuerzas de seguridad debido a su reiterada implicación en otros delitos contra el patrimonio en esta misma zona.

En el marco de la correspondiente inspección y registro, los agentes de la Benemérita hallaron entre las pertenencias del sospechoso el citado anillo de diamantes, el cual había sido denunciado como sustraído por las víctimas escasas horas antes. Además, las autoridades policiales lograron recuperar el resto de los efectos robados, recopilando así todos los indicios materiales y pruebas necesarias para vincular al joven de manera directa e inequívoca con el asalto a la vivienda vacacional.

Tras la exitosa intervención, el individuo fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las pertinentes diligencias. Posteriormente, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Puerto del Rosario. A pesar de los antecedentes del detenido y de haber sido sorprendido con el botín horas después de asaltar una casa habitada, el juez decretó su puesta en libertad de forma provisional a la espera de que avance el proceso judicial correspondiente.