La lapa majorera, al borde de la extinción en Fuerteventura por el marisqueo ilegal

Un reciente estudio científico liderado por la Universidad de La Laguna ha revelado una situación grave para la supervivencia de la Patella candei, conocida popularmente como lapa majorera. Se trata de una especie endémica que únicamente se encuentra presente en la isla de Fuerteventura y en las islas Salvajes, en Madeira. Según las conclusiones de los investigadores, este molusco ha desaparecido prácticamente en su totalidad de las costas majoreras y del cercano islote de Lobos.

La investigación, que ha sido publicada en la revista científica Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems por el grupo de investigación de Ecología de las Comunidades Marinas y Conservación, detalla que en la actualidad solo sobrevive una única población relicta al sur de la isla, concretamente en la península de Jandía. Esta situación coloca a la especie ante un evidente peligro de desaparición definitiva en el archipiélago canario.

El trabajo académico se enmarca dentro de la tesis doctoral de la investigadora Marina Aliende Hernández, que ha contado con la dirección de José Carlos Hernández y Beatriz Alfonso. Además, ha participado de forma destacada el profesor honorífico Jorge Núñez, responsable de llevar a cabo los primeros muestreos de esta especie en el año 1994, lo que ha permitido disponer de una valiosa perspectiva histórica para evaluar su constante declive.

La lapa majorera es una especie que habita fundamentalmente en las zonas de mareas. Al quedar expuesta al aire durante la bajamar, se vuelve extremadamente susceptible a la presión marisquera, que se ha consolidado como su principal amenaza. Llama la atención que el plan de recuperación instaurado en 2015 por el Gobierno regional, que establecía áreas de conservación prioritarias y prohibía totalmente su recolección, ha resultado ser insuficiente, pues el estado de las poblaciones no ha experimentado mejoría alguna.

Frente a este escenario, los expertos subrayan la necesidad urgente de diseñar nuevas estrategias. El estudio apunta que la supervivencia en Jandía no es casual, ya que es una zona de fuerte oleaje durante todo el año, lo que dificulta el acceso a la costa y, en consecuencia, frena la captura irregular. Asimismo, los investigadores han analizado el impacto del aumento de la temperatura del mar y del aire, sugiriendo que la tendencia al calentamiento de las últimas décadas también ha podido influir negativamente.

Al ser organismos de fertilización externa, las lapas requieren la presencia de un gran número de individuos maduros muy próximos entre sí para garantizar su éxito reproductivo. Por ello, ante la drástica caída de ejemplares, los autores del estudio concluyen que las futuras acciones de protección deben centrarse en explorar el cultivo en laboratorio para su posterior reinserción en áreas que presenten condiciones oceanográficas similares a las de su último refugio.