La Palma ofrece hasta 9.000 euros por cada contrato indefinido

La reactivación económica de La Palma sigue dependiendo de la inyección de fondos públicos. Ante un mercado laboral que no logra traccionar por sí mismo tras los últimos reveses, el Cabildo insular ha decidido abrir la chequera. La Corporación destinará 650.000 euros para financiar a aquellas empresas y autónomos que se decidan a firmar contratos indefinidos.

La medida evidencia las dificultades que atraviesa el tejido productivo palmero. Para que un empresario asuma el riesgo de incorporar a un trabajador de forma permanente, la Administración se ve obligada a ofrecer una ayuda básica de 5.000 euros por cada empleado a jornada completa. Una cifra que actúa como un salvavidas temporal para los balances de los pequeños negocios, pero que plantea dudas sobre la sostenibilidad del empleo una vez se agote el dinero de la subvención.

Primas por perfil y territorio

El diseño de la convocatoria eleva el tope de la ayuda hasta los 9.000 euros si se cumplen ciertos requisitos. Este incentivo máximo está dirigido a contrataciones de personas con discapacidad, desempleados inscritos en el Registro de Afectados por el Volcán, o titulados universitarios que ejerzan en su área de formación.

El Cabildo también utiliza estos fondos para intentar fijar población, otorgando la cuantía superior si el puesto de trabajo se crea en municipios de menos de 5.000 habitantes. Es un intento de frenar la sangría demográfica en las zonas rurales mediante un estímulo económico directo.

Un parche para los autónomos

Los interesados tienen hasta el 4 de septiembre para solicitar los fondos a través de la Sede Electrónica insular. Detrás de esta ventana burocrática se encuentran cientos de trabajadores autónomos y pequeñas empresas de La Palma que operan con márgenes estrechos.

Aunque el programa busca reducir la temporalidad, la realidad subyacente es que el empleo estable en la isla no surge de una bajada de impuestos o de una mayor facilidad para hacer negocios, sino del dopaje financiero de las instituciones. Un modelo que alivia el corto plazo, pero que mantiene a la economía palmera atada a la dependencia de las arcas públicas.