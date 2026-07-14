La TLP Tenerife celebra 20 años reuniendo a miles de aficionados al entretenimiento digital

La TLP Tenerife ha dado este martes el pistoletazo de salida a una edición muy especial con motivo de su 20 aniversario, consolidada ya como el mayor evento de entretenimiento digital de Canarias. Durante seis días, el Recinto Ferial de Santa Cruz reunirá a miles de personas en torno a los videojuegos, el anime, el cosplay, el K-Pop, la innovación tecnológica y la creación de contenido digital.

La primera en abrir sus puertas ha sido la tradicional zona LAN Party, donde 1.200 participantes convivirán las 24 horas con sus equipos informáticos para participar en torneos, actividades y experiencias tecnológicas. Se trata de una cifra que multiplica por cuatro la asistencia de las primeras ediciones, cuando el evento nació con apenas 300 participantes.

La inauguración contó con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, junto a representantes del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Santa Cruz. Durante el acto, Dávila destacó la evolución de la TLP hasta convertirse en "un referente nacional del entretenimiento digital" y subrayó que el evento demuestra el potencial de la juventud cuando dispone de espacios para desarrollar su talento.

Por su parte, el consejero de Innovación, Juan José Martínez, defendió que la TLP va más allá del ocio al convertirse en un punto de encuentro donde muchos jóvenes descubren vocaciones profesionales vinculadas a la tecnología, la industria audiovisual y la innovación.

Pantallas gigantes para la semifinal del Mundial

Como novedad en esta edición, la organización también ha habilitado pantallas gigantes para seguir la semifinal del Mundial de fútbol, una iniciativa pensada para que los asistentes puedan disfrutar del encuentro sin abandonar el recinto. La retransmisión convertirá la TLP en un gran punto de reunión colectivo, uniendo la pasión por el entretenimiento digital con el seguimiento de uno de los eventos deportivos más esperados del verano.

La medida busca reforzar el carácter intergeneracional del evento y ofrecer una experiencia compartida a quienes participan en la LAN Party, visitan la feria o acuden a las actividades programadas durante la jornada.

Videojuegos, manga y grandes creadores de contenido

La feria Summer-Con, que abrirá este miércoles al público general, ofrecerá un amplio programa pensado para todas las edades. Los asistentes podrán disfrutar desde videojuegos de última generación como Valorant o Mario Kart World hasta espacios dedicados al mundo retro, además de concursos de cosplay, exhibiciones de K-Pop, cultura japonesa y numerosas actividades familiares.

Entre los invitados más esperados figura Luzu, uno de los creadores de contenido más influyentes del panorama español, además de otros nombres destacados como Mayichi, Agustin51 y aXoZer. También participará la reconocida mangaka Yumiko Igarashi, creadora de Candy Candy, que ofrecerá encuentros y sesiones de firmas con sus seguidores.

La programación incorpora igualmente un espacio dedicado al ámbito profesional con TLP Innova, donde expertos de la industria audiovisual compartirán su experiencia. Entre ellos destaca Raúl García, primer animador español en Walt Disney, y Jordi Grangel, reconocido por su trabajo en producciones internacionales de animación.

La TLP Tenerife permanecerá abierta hasta el próximo 19 de julio, reafirmando su papel como uno de los principales escaparates del entretenimiento digital y la innovación tecnológica en Canarias.