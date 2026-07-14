Los atascos estivales en Radazul llevan al PP a exigir al Ayuntamiento un plan permanente de tráfico

El Partido Popular del municipio de El Rosario ha trasladado de forma pública su preocupación por las retenciones circulatorias que sufre el núcleo costero de Radazul. El colapso se repite cada fin de semana en la avenida Colón y se intensifica notablemente durante la época de verano debido a la afluencia de conductores que buscan aparcamiento para acceder a la playa. El portavoz municipal del PP, Juan Carlos Martínez, ha señalado la falta de soluciones eficaces por parte de la corporación local para corregir un problema que afecta de manera directa a los usuarios de la vía y que se repite año tras año.

Peticiones de un dispositivo policial permanente para evitar riesgos

Martínez explicó que el reciente despliegue de la Policía Local que logró resolver el caos circulatorio se produjo únicamente como reacción ante la presión social y mediática de los residentes, lo que demuestra que el Ayuntamiento dispone de los medios pero carece de previsión. Desde el grupo popular sostienen que este dispositivo de regulación de tráfico debe mantenerse activo de forma habitual durante los días de mayor afluencia. Asimismo, el portavoz advirtió de la peligrosidad de estas retenciones prolongadas, que conllevan riesgos graves de seguridad al comprometer el paso de servicios de emergencia como bomberos o ambulancias.

Apuesta del PP por una planificación vial seria y viable para la costa

Ante la inacción municipal, el Partido Popular ha instado formalmente al equipo de gobierno a poner en marcha de manera inmediata un plan permanente de ordenación del tráfico durante toda la temporada turística. La propuesta de los populares contempla un refuerzo constante de los agentes locales tanto en la avenida Colón como en el resto de los accesos al litoral de El Rosario. El portavoz concluyó defendiendo la necesidad de abandonar las actuaciones improvisadas y aplicar una planificación vial estructurada que garantice, de forma eficaz, una circulación fluida y la seguridad de los vecinos de Radazul.