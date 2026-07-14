Los Bonos Consumo de Santa Cruz ofrecerán descuentos del 40% en el comercio de los barrios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo y en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), ha puesto en marcha la sexta edición de la campaña Bonos Consumo. Esta iniciativa cuenta con una inversión pública directa de más de 220.000 euros, con la previsión de movilizar alrededor de 520.000 euros en consumo directo dentro del tejido empresarial del municipio. El programa, consolidado desde su creación en 2021, tiene como objetivo aliviar el gasto de las familias de cara a los preparativos del próximo curso escolar y, simultáneamente, inyectar liquidez en las pequeñas y medianas empresas de los cinco distritos capitalinos.

Fechas clave del calendario y modalidades de bonos disponibles

El calendario de la campaña establece que la página web oficial (www.bonoconsumosantacruz.com) estará operativa a partir del 16 de julio para que los autónomos y pymes interesados puedan tramitar su adhesión. Por su parte, los ciudadanos podrán adquirir los títulos a partir del 4 de agosto, permaneciendo la campaña activa para el canje en los establecimientos hasta el 2 de noviembre. En esta edición se emitirán 20.800 bonos divididos en dos modalidades: 16.000 Bonos Consumo generales (donde el Ayuntamiento financia el 40 % del valor, aportando 10 euros de los 25 totales) y 4.800 Bonos Domingo (financiados al 50 % para incentivar las compras durante los días de apertura comercial y ocio dominical).

Distribución por distritos para garantizar el impacto en todos los barrios

Para asegurar que el beneficio económico se reparta de forma equilibrada, los bonos generales se distribuirán inicialmente de forma estratégica entre las cinco grandes zonas del municipio. El distrito Centro-Ifara contará con 7.500 unidades, Salud-La Salle dispondrá de 4.400, el Suroeste recibirá 2.200, Ofra-Costa Sur tendrá 1.500 y el macizo de Anaga contará con 400 bonos. Desde la Sociedad de Desarrollo han especificado que este reparto inicial es flexible y podrá adaptarse según la evolución de la demanda, con el objetivo de priorizar la dinamización comercial en las zonas residenciales y los barrios periféricos que presenten una mayor necesidad.