Muere ahogada una mujer de 70 años en la costa del puertito de Güímar

Una mujer de setenta años ha perdido la vida este martes tras sufrir un episodio de ahogamiento mientras se encontraba en las aguas del puertito de Güímar, un conocido núcleo costero situado en la isla de Tenerife. El suceso ha requerido un amplio despliegue de seguridad, marcando un nuevo y luctuoso episodio en las costas del archipiélago.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos se desencadenaron pasadas las 10:45 horas de la mañana. En ese preciso momento, la sala operativa recibía una llamada de alerta en la que se informaba de que el personal de salvamento y socorrismo de la playa había logrado rescatar del mar a una bañista. La afectada se encontraba en estado de parada cardiorrespiratoria y presentaba evidentes signos de ahogamiento, lo que requería una intervención médica urgente.

Inmediatamente después de extraerla del agua, los efectivos de salvamento en playas iniciaron las pertinentes maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar sobre la arena, en un intento por mantener sus constantes vitales hasta la llegada de los servicios sanitarios. La rápida actuación inicial resulta crucial en este tipo de incidencias, aunque en esta ocasión la gravedad del estado de la mujer complicaba enormemente las posibilidades de recuperación.

Pocos minutos después de recibir el aviso, se personaron en el lugar de los hechos varias dotaciones del Servicio de Urgencias Canario (SUC), acompañadas por profesionales del centro de Atención Primaria de la zona. Estos equipos médicos tomaron el relevo de los socorristas y procedieron a aplicar de inmediato las técnicas avanzadas de reanimación. A pesar de los esfuerzos continuados y de la profesionalidad del despliegue sanitario, las maniobras no dieron el resultado esperado y el personal médico no tuvo más remedio que confirmar el fallecimiento en el mismo lugar de los hechos.

El dispositivo de emergencias contó también con la colaboración activa de patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio tinerfeño. Los agentes de seguridad ciudadana se encargaron de acordonar el área para facilitar el trabajo de los servicios sanitarios. Por su parte, la Benemérita se ha hecho cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este ahogamiento, a la espera de que la autopsia determine las causas definitivas de la muerte.