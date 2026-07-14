Eterno pataleo del PSOE canario contra el PP para esquivar la crisis por el caso mascarillas

La secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, ha protagonizado una comparecencia marcada por el nerviosismo y la falta de argumentos ante las demoledoras conclusiones de la comisión de investigación sobre el caso mascarillas. Incapaz de ofrecer justificaciones técnicas o jurídicas sobre la gestión de su partido, Fierro ha optado por una estrategia basada en el insulto y el ataque personal contra el Partido Popular, tildando su comparecencia de "rueda de prensa trasnochada". Esta reacción agresiva evidencia el colapso discursivo de los socialistas, que intentan a la desesperada calificar de "ruido" y "uso partidista" la legítima fiscalización de un fraude que salpica directamente a la anterior cúpula del Ejecutivo canario.

Excusas banales para tapar un desfalco millonario en plena emergencia

En un intento de blindar a Ángel Víctor Torres, que roza el absurdo político, la portavoz socialista llegó a justificar la pérdida de cinco millones de euros de dinero público en contratos adjudicados a dedo con la burda coartada de que aquellas decisiones "contribuyeron a salvar vidas". Fierro pasó de puntillas sobre las ramificaciones judiciales del caso RR7 y las comisiones ilegales investigadas en el Servicio Canario de la Salud, pretendiendo que la ciudadanía pase por alto las irregularidades de la pandemia. Con una alarmante falta de autocrítica, la diputada rechazó de forma soberbia las peticiones de dimisión, demostrando que el PSOE prefiere atrincherarse en el cinismo antes que asumir cualquier responsabilidad por la gestión del material sanitario.

Ataques a la desesperada contra el PP para desviar el foco del escándalo

El nivel de desesperación de la dirección del socialismo canario quedó retratado cuando Fierro, en lugar de defender con datos la pulcritud de sus filas, prefirió patalear acusando al Partido Popular de actuar "como un crío" y de buscar "méritos ante Alberto Núñez Feijóo". La portavoz intentó montar una cortina de humo discursiva recriminando a la oposición una supuesta falta de propuestas en materia de vivienda o sanidad, en un burdo intento de que el electorado olvide los escándalos de corrupción que acorralan a sus siglas. Esta agresiva huida hacia adelante solo confirma la absoluta debilidad de un PSOE que ya no sabe cómo camuflar las vergüenzas de la era Torres.