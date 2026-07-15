Benjamín Perdomo se autoinculpa en una entrevista plagada de inexactitudes y medias verdades.

Apenas veinticuatro horas después de que LD Canarias revelara en exclusiva el demoledor informe pericial sobre la gestión de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, el exconsejero delegado de la entidad, el socialista Benjamín Perdomo Barreto, acudió este martes a los micrófonos de La Voz de Lanzarote, en entrevista realizada por la periodista Techi Acosta, para ofrecer su versión de los hechos. El resultado difícilmente pudo ser peor para sus intereses, ya que, lejos de despejar dudas, el exdirigente encadenó afirmaciones desmentidas por la propia documentación oficial de la entidad que dirigió, reconoció implícitamente su intervención directa en las decisiones contables hoy bajo sospecha y esgrimió una prescripción penal que sencillamente no existe.

Una "exención" que la Red Tributaria nunca reconoció

La primera línea de defensa de Perdomo consistió en sostener que un acuerdo plenario establecía que el canon de explotación no se imputaba si su registro llevaba a la entidad a pérdidas. La afirmación, lejos de exculparle, le compromete doblemente.

Primero, porque los hechos la desmienten: la Red Tributaria de Lanzarote liquidó los cánones de esos ejercicios pese a las pérdidas, y lo hizo con recargos. El canon de 2019, que la dirección de Perdomo estimó en apenas 195.183 euros, fue liquidado por 1.700.000 euros más 85.000 de recargo. El de 2020, estimado en cero, fue liquidado por 436.065 euros. El de 2021, por 900.000 euros más 45.000 de recargo. La exención que Perdomo invoca existiera o no sobre el papel, nunca tuvo eficacia jurídica alguna, ya que el órgano tributario competente, que es precisamente el del Cabildo del que la entidad depende, liquidó igualmente. Y aquí surge la pregunta que el exconsejero delegado tendrá que responder. Si estaba tan convencido de esa exención, ¿por qué la entidad aceptó liquidaciones millonarias con recargos sin recurrirlas? Solo caben dos opciones, y ambas le comprometen: o el acuerdo no amparaba lo que él dice que amparaba, o su dirección renunció a defenderlo donde correspondía.

Segundo, y más grave. El reproche central de los auditores no es la estimación del canon, sino lo que se hizo después. Cuando llegaron las liquidaciones reales, las diferencias millonarias no se registraron como gasto del ejercicio, tal y como exige la norma de valoración 22ª del Plan General de Contabilidad, sino que se cargaron contra las reservas del patrimonio neto, una maniobra que permitió ocultar más de dos millones de euros de pérdidas en la cuenta de resultados. Ningún acuerdo plenario tiene potestad para derogar el Plan General de Contabilidad, y el canon tiene además naturaleza tributaria desde 2014, según recoge la propia memoria de la entidad. Al invocar ese supuesto acuerdo, Perdomo confirma que la decisión sobre el tratamiento del canon se tomó de forma consciente y en las instancias que él dirigía o en las que participaba. Es decir, se autoinculpa.

"Solo hay una auditoría y todo fue correcto": falso por partida doble

La segunda afirmación del exconsejero delegado roza el esperpento. Perdomo sostuvo que únicamente existe una auditoría, la del ejercicio 2021, y que todo resultó correcto. La realidad documental es tozuda: Obran en posesión de esta redacción dos informes de auditoría firmados por F.G.H. Auditores el 11 de octubre de 2023, uno sobre 2021 y otro sobre 2022. Y el de 2021 dice literalmente lo contrario de "correcto": emite una opinión desfavorable, la calificación más grave del catálogo de la auditoría de cuentas, y afirma que los estados financieros "no expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad".

Pero hay más. Ambos informes señalan expresamente que varias de las salvedades, es decir, los saldos sin confirmar con el Cabildo y la provisión de jubilaciones sin cuantificar, "están incluidas en los informes de auditoría de ejercicios anteriores". Esto indica que existían auditorías previas, emitidas durante el mandato de Perdomo, que ya venían advirtiendo de deficiencias ejercicio tras ejercicio. El exconsejero delegado no solo falta a la verdad sobre el número de auditorías, sino que pretende ignorar que los avisos le llegaban desde hacía años.

El software de contabilidad como cabeza de turco

La tercera excusa es ya un clásico anticipado por el propio informe pericial, es decir, el nuevo sistema informático implantado en 2021 estaba, según Perdomo, mal parametrizado, y de ahí los problemas en las cuentas. El peritaje desmonta esta coartada con cuatro argumentos demoledores. Un software mal parametrizado no decide cargar gastos contra Reservas, ya que esa reclasificación es un asiento contable específico que requiere una instrucción humana deliberada. Los errores de un fallo técnico son aleatorios y bidireccionales y, en este caso, los detectados en los CACT son sistemáticamente unidireccionales, es decir, siempre en la dirección de embellecer las cuentas. Las decisiones sobre los cánones de 2019 y 2020 se adoptaron con el sistema antiguo, antes de que el nuevo software existiera. Y el retraso de dieciséis meses en formular las cuentas de 2021 lo causan los administradores y no ningún programa informático, según refiere Benjamín Perdomo.

Hay, además, una ironía que Perdomo parece no advertir y es que el informe de auditoría reprocha que el sistema se implantó "sin contar con un adecuado plan que garantice la correcta implantación y registro de operaciones contables". Aceptar su propia excusa equivale a confesar que dirigió la implantación de un sistema contable en una entidad que factura decenas de millones de euros anuales sin plan alguno. En el mejor de los casos para él, la coartada tecnológica es una confesión de negligencia grave.

Una prescripción que no existe

Cerró Perdomo su intervención con el argumento que mejor retrata su posición. De haber algún delito, dijo, estaría prescrito. El orden de la argumentación es en sí mismo revelador; "lo hice todo bien, pero si hice algo mal, ha prescrito" es una defensa subsidiaria que contempla implícitamente el escenario delictivo, pero es que además el argumento es jurídicamente insostenible. El presunto delito de falsedad contable se consuma con la formulación de las cuentas, y las de 2021 se formularon el 24 de abril de 2023, es decir, el plazo de cinco años no vence hasta 2028. El carácter continuado de las irregularidades sitúa el cómputo en el último acto. "Y si los hechos se calificaran como malversación de caudales públicos, calificación perfectamente planteable, pues los administradores de un ente público empresarial pueden tener la consideración de funcionarios a efectos penales conforme al art. 24.2 del Código Penal, y en todo caso el art. 435 extiende las penas de malversación a quienes estén encargados por cualquier concepto de fondos públicos, el plazo se extiende a quince años, es decir, ni siquiera los hechos de 2018 estarían prescritos."

Llamadas al auditor para que negara sus propios informes

Pero hay un episodio que eleva este caso a otra dimensión y que retrata mejor que ninguna entrevista el estado de ánimo del exconsejero delegado. Según ha podido saber este medio de fuentes conocedoras de los hechos, hace algunos meses, cuando el contenido de las auditorías amenazaba ya con salir a la luz pública, Benjamín Perdomo se puso en contacto telefónico, al menos en una ocasión, con el auditor que firmó los informes de los ejercicios 2021 y 2022, con el propósito de, según refieren esfuentes, "presionarle" para que negara públicamente lo que él mismo había reflejado en sus propios informes de auditoría.

La respuesta del auditor, siempre según las mismas fuentes, fue tajante y se negó en redondo a desdecirse de su trabajo, recordando que es un profesional y que jamás negaría el contenido de unos informes elaborados conforme a las normas de auditoría y sustentados en la evidencia obtenida.

La gravedad de este episodio es difícil de exagerar. Si se confirma, no estaríamos ya solo ante presuntas irregularidades contables del pasado, sino ante un intento actual y deliberado de manipular la prueba esencial del caso presionando a un auditor independiente para que reniegue de sus propios informes, pudiendo esto ser constitutivo de un presunto delito de coacciones y, en función del estado de las actuaciones, de obstrucción a la justicia. Y hay algo más. Quien está convencido de haber actuado correctamente no necesita llamar dos veces a un auditor para pedirle que niegue lo que firmó. Ese comportamiento es, en términos de investigación, pone de manifiesto un indicio clásico de conciencia de culpabilidad, y convierte al auditor en un testigo de primer orden cuya declaración deberá ser recabada por las autoridades judiciales a la mayor brevedad.

Un panorama judicial cada vez más oscuro

La entrevista, lejos de aliviar la situación procesal del exconsejero delegado, la agrava. Sus declaraciones fijan públicamente una versión que podrá ser contrastada con la documental en sede judicial, ya que, por un lado introducen un hecho verificable, el supuesto acuerdo plenario, cuya existencia o inexistencia se acredita con un simple requerimiento de actas y que le compromete en ambos escenarios, y, por otro lado acreditan que conocía y decidía sobre el tratamiento contable de los cánones y sobre la implantación del sistema informático, lo que dinamita de antemano cualquier futura defensa basada en la delegación en los técnicos. Todo ello, con el episodio de las llamadas al auditor planeando sobre el conjunto. Una cosa es defenderse en los medios y otra muy distinta intentar que el perito clave del caso reniegue de sus propios informes.

Con esta documentación que describe presuntos delitos de falsedad contable, administración desleal, malversación de caudales públicos, castigada con penas de hasta doce años de prisión, y prevaricación administrativa, con una deuda acumulada de más de 5,3 millones de euros en cánones impagados al Cabildo como legado de su gestión, Benjamín Perdomo eligió el peor camino posible negando lo documentado. Los papeles, a diferencia de las entrevistas, no improvisan. Y los papeles, en este caso, hablan con una claridad demoledora.