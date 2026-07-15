Canarias aprueba una convocatoria histórica de 492 plazas para formar a médicos y enfermeros

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha dado un paso estratégico clave para asegurar el futuro asistencial del archipiélago al firmar la mayor oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada de su historia. Para el curso académico 2026-2027, las islas ofertarán un total de 492 plazas, lo que representa un aumento de 27 puestos de formación respecto a la convocatoria anterior. Con este incremento del 5,81%, la comunidad autónoma se sitúa por encima de la media nacional en crecimiento formativo, consolidando una apuesta a largo plazo por el relevo generacional de sus profesionales sanitarios.

Impulso clave a la Atención Primaria y las urgencias médicas

La nueva planificación de plazas se centra especialmente en fortalecer las áreas más sensibles del sistema sanitario. La Atención Primaria recibe un fuerte respaldo con 98 plazas destinadas a Medicina Familiar y Comunitaria (seis más que en el periodo anterior) y 34 plazas para Enfermería Familiar y Comunitaria (cuatro más). Asimismo, el SCS duplica la oferta de plazas de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que pasa de tres a seis vacantes, mientras mantiene una firme apuesta por la salud mental al reservar 41 plazas específicas para nuevos especialistas.

Desglose de plazas y descentralización docente en las islas

Del total de la oferta histórica del SCS, la mayor parte se destina a los médicos residentes (MIR) con 360 plazas, seguidos de los enfermeros (EIR) con 102 plazas. El mapa de formación se completa con 15 plazas FIR (Farmacia), 10 PIR (Psicología), cuatro de Radiofísica Hospitalaria y una de Biología. Además, esta convocatoria consolida el crecimiento docente de las islas no capitalinas, destacando el papel de Lanzarote como referente formativo. El objetivo final es dotar de recursos y estabilidad a un sistema que debe responder de manera ágil a las crecientes necesidades de una población envejecida.