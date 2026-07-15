El alcalde socialista canario que cobra más que el presidente

La lógica administrativa dicta que a mayor nivel de responsabilidad y volumen de gestión, mayor debe ser la retribución económica. Sin embargo, el mapa salarial de la política canaria tiene grietas en contra del sentido común y del bolsillo del contribuyente. Los últimos datos oficiales del ISPA 2025 constatan que gobernar un municipio de las Islas puede ser mucho más lucrativo que dirigir el destino de toda la comunidad autónoma.

El gran protagonista de esta anomalía estadística es Luis Yeray Gutiérrez. El alcalde socialista de San Cristóbal de La Laguna percibe una nómina anual de 91.172 euros. No solo lo sitúa como el regidor mejor pagado de toda Canarias con una holgura aplastante, sino que lo coloca muy por encima de la máxima autoridad política del Archipiélago.

Para poner el dato en perspectiva, el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tiene fijada una retribución anual de 76.823,82 euros. Hablamos de una diferencia de más de 14.000 euros a favor del alcalde lagunero. La estructura tributaria de un solo municipio está soportando una carga salarial superior a la que asumen todos los canarios para financiar la presidencia de la comunidad autónoma.

La desconexión con la economía real

La lista de los regidores mejor pagados confirma que este nivel de gasto no es un hecho aislado, aunque nadie llega a los números de Luis Yeray. Le siguen de lejos Marco Aurelio Pérez (PP) en San Bartolomé de Tirajana con 75.564 euros, y la exministra Carolina Darias (PSOE) en Las Palmas de Gran Canaria, con 72.828 euros. Ninguno de ellos logra superar la barrera salarial de Fernando Clavijo.

El modelo retributivo de las administraciones locales demuestra que, en ausencia de topes estrictos y ligados a la eficiencia real, los sueldos políticos tienden a inflarse, desconectándose por completo de las rentas que generan los ciudadanos y empresas que los financian.