El Gobierno canario incorpora la mejora del plus de residencia de los funcionarios al Decreto Canarias

El Gobierno de Canarias ha decidido incorporar formalmente la actualización de la indemnización por residencia de los empleados públicos en la negociación del próximo Decreto Canarias. Tras mantener un encuentro de trabajo con el sindicato UGT Canarias, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, acordaron hacer suya esta demanda laboral. La medida busca actualizar unas cuantías que han quedado desfasadas y beneficiaría de forma directa a un colectivo de entre 80.000 y 90.000 trabajadores que viven y ejercen su labor profesional en el archipiélago.

Canarias exige al Estado el mismo trato salarial que a Baleares

La actualización de este complemento salarial, que compensa los costes de la insularidad, se produce en medio de un agravio comparativo con las Islas Baleares, donde el Estado sí ha accedido a revisar y elevar estas cuantías de residencia. Desde UGT Canarias, su secretario general de Servicios Públicos, Francisco Bautista, ha advertido que, aunque respetan las mejoras obtenidas en el archipiélago mediterráneo, Canarias cuenta con una condición de Región Ultraperiférica (RUP) única en España que el Estado debe reconocer y respetar con la misma intensidad para mantener el atractivo de las plazas públicas.

Presión en Madrid para incluir la mejora en las próximas semanas

La propuesta del Ejecutivo canario ya ha sido trasladada directamente a los ministerios de Política Territorial y de Hacienda con el objetivo de que pueda ser abordada formalmente durante las negociaciones de las próximas semanas. El plan de actualización pretende abarcar tanto al personal funcionario de la Administración General del Estado destinado en las islas, como a todos los empleados públicos de servicios transferidos de Sanidad, Educación y de la Administración de Justicia. De este modo, el Gobierno de Canarias y el sindicato coinciden en la necesidad de que la regulación garantice una adecuada cobertura de los servicios públicos en el archipiélago.