El Gobierno de Canarias actúa de urgencia para optimizar el sistema Atlante tras las quejas de lentitud

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos, ha implementado un paquete de medidas urgentes para solucionar los problemas de rendimiento del Sistema de Gestión Procesal Atlante. Esta intervención técnica se ha activado tras las quejas formales de los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas, que reportaron una notable lentitud en el funcionamiento habitual de la plataforma desde el pasado 8 de julio. Las medidas previstas incluyen la adquisición de nuevas licencias para ampliar la base de datos y optimizar los recursos informáticos.

Una incidencia localizada que afecta a la firma de documentos

A pesar de las dificultades técnicas registradas, la Dirección General de Justicia ha aclarado que el sistema Atlante ha permanecido operativo y no se ha producido una paralización total del servicio en Las Palmas, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife funciona con total normalidad. La incidencia ha provocado demoras intermitentes, afectando principalmente a la agilidad en la firma y tramitación de documentos oficiales. Para mitigar este impacto, la administración autonómica ha priorizado la dotación de medios personales y materiales de apoyo y ha diseñado una solución alternativa para que las oficinas judiciales continúen operando.

Soporte técnico y soluciones alternativas para los juzgados de guardia

Para garantizar la continuidad de las actuaciones judiciales urgentes, la Consejería ha establecido de forma paralela un servicio de ayuda y soporte directo destinado a los juzgados de guardia de la provincia afectada. Además de las instrucciones publicadas en la intranet judicial sobre el uso de la firma digital alternativa, se ha trasladado toda la información técnica a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a la Fiscalía, a las organizaciones sindicales y a los colegios profesionales. El Ejecutivo autonómico confía en que la ampliación de recursos en la base de datos restablezca el rendimiento óptimo de la herramienta informática a corto plazo.

Miles de firmas diarias confirman que no hubo parálisis total

Los datos estadísticos recopilados durante la incidencia confirman que, a pesar de las ralentizaciones detectadas desde el miércoles 8 de julio, las oficinas judiciales mantuvieron un nivel constante de actividad. El mismo día en que se detectó el fallo se registraron 7.665 firmas de documentos en la provincia de Las Palmas, una cifra que se mantuvo en 7.437 el jueves y ascendió a 7.959 el viernes. Tras el fin de semana, la actividad se reanudó el lunes con 7.064 firmas, alcanzando un pico de 10.790 documentos completados el martes 14 de julio. Estas métricas corroboran que la plataforma continuó operativa en todo momento, desestimando la existencia de un bloqueo absoluto en la tramitación de los expedientes.