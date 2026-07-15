El PP de Lanzarote cambia de discurso y se abstiene pese al informe jurídico del caso Sosa

El Partido Popular de Lanzarote protagonizó este martes un inesperado giro de posición en el caso Sosa. Después de años denunciando las presuntas irregularidades cometidas durante el mandato de la socialista María Dolores Corujo y exigiendo responsabilidades políticas por la gestión del expediente, los populares optaron ahora por abstenerse cuando el Cabildo debía decidir si seguía el criterio de sus propios servicios jurídicos y emprendía acciones legales.

La abstención del PP resulta especialmente llamativa porque la propuesta no nacía de una decisión política del grupo de gobierno, sino de un informe elaborado por los Servicios Jurídicos del Cabildo, firmado por funcionarios públicos independientes, que concluye que la institución debe personarse para defender los intereses de la corporación.

Los juristas sostienen que existen razones suficientes para que el Cabildo ejerza las acciones legales oportunas, después de que la Fiscalía apreciara indicios de posible relevancia penal y remitiera las actuaciones a la Fiscalía del Tribunal Supremo por la condición de aforada de una de las personas investigadas.

De denunciar el caso a abstenerse

Durante la pasada legislatura, con María Dolores Corujo al frente del Cabildo, el Partido Popular convirtió el caso Sosa en uno de sus principales argumentos de oposición. Los populares cuestionaron reiteradamente la legalidad de las actuaciones del anterior gobierno insular y reclamaron explicaciones por lo que consideraban una gestión irregular del expediente.

Sin embargo, cuando llegó el momento de respaldar que el Cabildo actuara conforme al criterio de sus propios servicios jurídicos, el PP decidió no apoyar la propuesta. Los consejeros populares se abstuvieron, al igual que el consejero Armando Santana, dejando que fueran únicamente los votos de Coalición Canaria los que sacaran adelante el acuerdo.

Un informe técnico que el PP decidió no respaldar

La decisión de personarse en el procedimiento judicial cuenta con el aval de un informe técnico elaborado por los Servicios Jurídicos del Cabildo. No se trata de un posicionamiento político del grupo de gobierno, sino de la recomendación de los funcionarios encargados de velar por la defensa jurídica de la institución.

Pese a ello, el Partido Popular optó por no respaldar ese criterio jurídico. Su abstención supone, en la práctica, desmarcarse de la recomendación de los técnicos del Cabildo y alejarse del discurso que mantuvo durante la pasada legislatura, cuando denunció públicamente las actuaciones del gobierno de Dolores Corujo en este mismo asunto.

Con la autorización aprobada por el Consejo de Gobierno, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, queda facultado para emprender las acciones legales que considere oportunas en defensa de los intereses de la institución, siguiendo el criterio fijado por los Servicios Jurídicos.