El refugio de Altavista cobrará 29 euros a los residentes en Tenerife y 71 a los turistas

El Cabildo de Tenerife ha fijado las tarifas definitivas para pernoctar en el emblemático refugio de Altavista, situado en el corazón del Parque Nacional del Teide. Según ha anunciado la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, los ciudadanos empadronados en la isla deberán abonar 29 euros por noche. Por su parte, los montañeros federados que no residan en el archipiélago pagarán 56,80 euros, mientras que la tarifa general para los turistas y visitantes foráneos ascenderá hasta los 71 euros.

Con esta confirmación oficial, el Gobierno insular pretende zanjar cualquier tipo de polémica antes de la reapertura de las instalaciones, prevista para este mismo viernes. Se pone fin así a una prolongada espera, ya que las obras de remodelación fueron licitadas con un plazo de cinco meses y se ha acumulado un año de retraso sobre el compromiso inicial fijado para el año 2025.

Sin embargo, la decisión sobre los precios ha provocado el rechazo frontal del Grupo Socialista en el Cabildo. Su secretaria general, Tamara Raya, ha exigido de inmediato que el Ejecutivo de Rosa Dávila ponga en marcha una partida presupuestaria ya aprobada para este ejercicio de 2026. Se trata de una enmienda de 100.000 euros destinada a abaratar la estancia de los tinerfeños a la mitad.

Desde las filas socialistas denuncian que las actuales tarifas suponen un golpe al bolsillo de los isleños. "Eso significa que una pareja desembolsa 58 euros y que una familia de cuatro personas tendría que pagar 116 euros por una única noche", ha subrayado Raya, considerando que esta suma puede convertirse en un verdadero impedimento para que las rentas más bajas accedan al Parque Nacional del Teide.

La representante del PSOE ha insistido en que el dinero de dicha bonificación "ya está" reservado en las cuentas vigentes, por lo que únicamente resta que el Cabildo cumpla un compromiso presupuestario. Para los socialistas, este debate entronca con la visión global sobre los espacios naturales y el modelo turístico, volviendo a poner sobre la mesa la imposición de nuevos gravámenes.

De hecho, Raya ha aprovechado la coyuntura para atacar a los partidos que sustentan el Gobierno insular. Ha defendido que los visitantes deben asumir el mayor coste del mantenimiento de las infraestructuras, enarbolando nuevamente la bandera de la implantación de una ecotasa turística. Esta es una medida de carácter impositivo que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular han rechazado de forma reiterada, priorizando la competitividad del sector y la libertad de mercado en la isla frente al afán recaudatorio de la izquierda.