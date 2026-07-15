"Es un timo", un tik toker canario estalla contra los 24 euros que cobra el Cabildo por ver basura en Timanfaya

Un vídeo difundido en la plataforma TikTok por el creador de contenido specialsixyt ha reabierto el debate sobre la gestión de los espacios naturales en Canarias. En la grabación, el joven utiliza su visita al Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, para reflexionar sobre la gestión pública del turismo y la conservación del medioambiente, señalando directamente la disonancia entre el coste de la entrada y la realidad del servicio.

24 euros por una experiencia limitada

El núcleo de la crítica de specialsixyt se centra en la tarifa de acceso al parque, que actualmente se sitúa en 24 euros para los visitantes no residentes de la isla. Según expone el creador en el vídeo, este precio resulta desproporcionado si se analiza la escasez y sencillez de los servicios incluidos en la visita.

El tiktoker califica la experiencia de "timo" y describe un recorrido altamente pautado y artificial: los visitantes pagan la entrada principalmente para realizar un trayecto cerrado en guagua, consumir productos de restauración orientados de manera estricta al turista y presenciar cómo "echan agua sobre un géiser". Para el creador de contenido, esta oferta de servicios es insuficiente para justificar el desembolso económico exigido.

La contradicción de la tasa de mantenimiento frente a la suciedad

El argumento central del vídeo confronta la justificación oficial del precio de la entrada con el estado real del entorno. specialsixyt explica que, teóricamente, estas tarifas y tasas de acceso tienen como fin el mantenimiento y la conservación de un espacio protegido tan sensible como el Parque Nacional. De hecho, el creador menciona en el vídeo que los responsables del área aseguran contar con un servicio de limpieza específico encargado de retirar los desechos que se van acumulando en las Montañas del Fuego.

Sin embargo, el documento audiovisual desmiente esta premisa mediante la muestra de imágenes explícitas del terreno. A lo largo del vídeo, se observan diversos puntos de las laderas y rocas volcánicas, anexas a las carreteras transitadas, donde se acumulan envases de plástico, latas de refresco, papeles y paquetes de embutido abandonados. Para el autor, la presencia de estos residuos pone en evidencia la ineficacia de las medidas de limpieza financiadas con la recaudación de las entradas.

Autocrítica sobre el cuidado del territorio

A pesar de su denuncia a la gestión y al coste del servicio, el creador de contenido evita responsabilizar en exclusiva a la Administración o al turismo exterior. En un ejercicio de autocrítica, señala directamente a la población local: "Hay gente de aquí que no cuida Lanzarote, los primeros que no cuidamos Canarias somos los canarios", afirma en el vídeo, argumentando que la defensa de la identidad canaria debe pasar obligatoriamente por la exigencia de un mayor civismo y el cuidado activo del patrimonio natural.