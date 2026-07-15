Investigado por apropiarse de una cartera con 600 euros y usar las tarjetas en Güímar

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de un varón de 61 años en el municipio tinerfeño de Güímar, acusado de ser el presunto autor de un delito de apropiación indebida y otro de estafa. Los hechos que se le imputan están relacionados con el hallazgo de una cartera que un ciudadano había extraviado y el posterior uso fraudulento de los bienes y medios de pago que contenía en su interior.

El origen de este suceso se remonta al pasado mes de mayo. En esas fechas, la víctima acudió a las dependencias policiales para interponer una denuncia tras percatarse de que había extraviado su documentación personal y una nada desdeñable cantidad de dinero en efectivo que ascendía a los 600 euros. Según relató el propio perjudicado, todo apuntaba a que se trataba de un mero descuido, dejando sus pertenencias olvidadas mientras se encontraba en un establecimiento de hostelería de la zona.

A raíz de la denuncia, los agentes del Puesto de Güímar pusieron en marcha las pesquisas pertinentes para intentar dar con el paradero de los objetos extraviados y determinar si habían caído en manos de un tercero. Tras una minuciosa labor policial y diversas gestiones de comprobación, los investigadores lograron constatar que el ahora acusado se había hecho con el objeto perdido. Lejos de actuar con civismo, el sospechoso aprovechó el descuido del propietario para quedarse con los bienes ajenos, cometiendo de esta forma la primera infracción penal.

Las indagaciones de la Benemérita demostraron que el investigado no realizó absolutamente ninguna gestión para intentar localizar al legítimo dueño o entregar el hallazgo en una oficina de objetos perdidos o dependencias policiales. Al contrario, no solo sustrajo los 600 euros en metálico, sino que decidió dar un paso más en su actividad delictiva. Aprovechando que en el interior del billetero había una tarjeta de crédito, procedió a utilizarla como medio de pago para realizar distintas compras en varios establecimientos comerciales del mismo municipio canario.

Finalmente, la pericia de los agentes permitió desenmascarar el modus operandi del sujeto, logrando su plena identificación y posterior localización. Una vez recabadas todas las pruebas necesarias que acreditaban su implicación en los hechos, se procedió a la instrucción de las correspondientes diligencias. En estos momentos, el varón se encuentra a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las consecuencias penales de esta doble conducta delictiva que combina la apropiación indebida de un bien ajeno con la estafa mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias.