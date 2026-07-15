La Palma activa 250.000 euros para nuevos autónomos y empresas

El Cabildo de La Palma ha abierto el plazo de solicitud para una convocatoria de subvenciones dotada con 250.000 euros. La iniciativa, disponible hasta el próximo 11 de septiembre, busca mitigar los gastos iniciales a los que se enfrentan quienes deciden dar el paso de crear una empresa en el territorio insular.

El coste de levantar la persiana

Cualquier ciudadano que decida iniciar una actividad económica sabe que las normas exigen el pago de tasas, impuestos y cotizaciones mucho antes de ingresar el primer euro. La ayuda insular contempla un máximo de 12.000 euros por beneficiario, una forma de intentar traccionar la economía y remontar la crisis que sufre la isla desde el incidente de Tajogaite en 2021.

Los fondos se articulan en torno a cuatro líneas estratégicas que abarcan desde jóvenes emprendedores hasta proyectos de desarrollo empresarial. La medida subvenciona inversiones tangibles como maquinaria, mobiliario, equipos informáticos y elementos de transporte. También se incluyen las obras de adecuación de locales comerciales, la transformación digital y los derechos de traspaso. Se trata de costes inevitables que asfixian la liquidez en la fase más crítica del proyecto, cuando el negocio todavía no es rentable.

El lastre de la catástrofe y la insularidad

La necesidad de este estímulo financiero responde a factores estructurales profundos. En primer lugar, La Palma sufre el encarecimiento derivado del doble flete, lo que eleva el precio de cualquier equipo técnico o mercancía importada frente a las islas capitalinas. En segundo lugar, el tejido productivo palmero continúa arrastrando las consecuencias de la erupción volcánica, un golpe que destruyó infraestructuras esenciales y contrajo el consumo local.

Por ello, las bases de la convocatoria incluyen una línea específica destinada a los autónomos y empresas damnificadas por el volcán que buscan retomar su actividad. El objetivo del Cabildo es sostener el autoempleo en un entorno penalizado por la pérdida de población y la lentitud de las compensaciones estatales masivas prometidas en su día.

El reto de la consolidación privada

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha recordado que cada nueva empresa representa una oportunidad para abrir caminos de futuro en la isla. Sin embargo, la consejera de Empleo, Susa Armas, ha advertido de que abrir una empresa exige sostener el proyecto hasta que se consolida, una meta complicada sin un entorno que favorezca la inversión.

La convocatoria está dirigida a autónomos, sociedades mercantiles y comunidades de bienes que hayan iniciado su andadura entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Al final, este paquete de 250.000 euros evidencia que, ante la falta de un marco fiscal verdaderamente flexible y adaptado a las singularidades de La Palma, el dinero público debe acudir al rescate para evitar el cierre prematuro de los pocos negocios que se atreven a generar riqueza en el archipiélago.