Santa Cruz bate récord de participación en los Presupuestos Participativos con 108 proyectos elegidos por los vecinos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado a conocer este miércoles los resultados de los Presupuestos Participativos 2026-2027, una edición que ha marcado un récord de participación y de inversión. En total, el Consistorio ejecutará 108 proyectos elegidos directamente por la ciudadanía, tras un proceso en el que participaron 1.512 vecinos, que emitieron 14.070 votos para decidir las actuaciones que se llevarán a cabo en los diferentes distritos del municipio.

La convocatoria contará con una inversión de 2,4 millones de euros, un 50% más que en la edición anterior. El presupuesto se distribuye en 400.000 euros para cada uno de los cinco distritos de la capital y otros 400.000 euros para la Línea Ciudad, destinada a iniciativas de carácter municipal.

El proceso también registró un aumento en el número de propuestas presentadas. Se recibieron 567 iniciativas, frente a las 539 de la convocatoria anterior. Tras el proceso de evaluación, 249 fueron validadas para la fase de votación, de la que finalmente salieron las 108 actuaciones ganadoras.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que los Presupuestos Participativos son una herramienta consolidada de participación ciudadana. "Llevamos casi una década impulsando este proceso porque quienes mejor conocen las necesidades de los barrios son los propios vecinos", afirmó.

El regidor subrayó además el incremento de la implicación ciudadana, con más de 2.000 votos adicionales respecto a la edición anterior, y señaló que distritos como Anaga, Ofra-Costa Sur y Salud-La Salle experimentaron un importante crecimiento en la participación.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Javier Caraballero, atribuyó estos resultados al trabajo realizado para acercar el proceso a toda la población mediante talleres, actividades en institutos, acciones en casas de juventud y programas dirigidos a reducir la brecha digital y fomentar una participación más inclusiva.

Los proyectos más votados

Entre las iniciativas que se ejecutarán destacan actuaciones de mejora del espacio público, accesibilidad, patrimonio y medio ambiente.

En Anaga, donde se desarrollarán 23 proyectos, la propuesta más respaldada fue la creación de una escultura homenaje a la pescadera y a la vendedora de pescado en la rotonda de entrada a San Andrés. También salieron adelante iniciativas como la instalación de un banco en la carretera de Taganana y la eliminación del rabo de gato en la calle San José.

En Salud-La Salle se ejecutarán 18 proyectos, entre ellos la restauración del monumento de la plaza de los Cantos Canarios, la instalación de fuentes de agua en el parque Cito Mecano y la creación de una zona infantil en el entorno del puente Zurita.

El distrito Centro-Ifara contará igualmente con 18 actuaciones, encabezadas por la instalación de mesas y sillas en el parque de la plaza de la iglesia de Fátima. También figuran la creación de un parque deportivo en la prolongación de Ramón y Cajal y mejoras de accesibilidad en la plaza Campoamor.

En Ofra-Costa Sur, donde se desarrollarán 8 proyectos, la actuación más votada fue el embellecimiento del paseo peatonal del IES Padre Anchieta, junto al asfaltado de la calle Santa María de la Soledad y la mejora de la rampa de la plaza de Santa Clara.

Por su parte, el distrito Suroeste ejecutará 14 iniciativas, entre ellas la creación de un aparcamiento junto al CEIP Matías Llabrés Verd y el asfaltado de la calle 123, que empataron como las propuestas con mayor apoyo.

La Línea Ciudad, destinada a actuaciones de ámbito municipal, reunirá 27 proyectos. La propuesta más votada fue la campaña "Por unos barrancos limpios", orientada a concienciar sobre el abandono de residuos. También se desarrollarán iniciativas relacionadas con la recuperación del patrimonio, la protección del medio ambiente, la salud y la conservación de las tradiciones, como la puesta en valor de los Saladeros de Valleseco o un homenaje al escultor Paco Palomino.

Con estos resultados, el Ayuntamiento ejecutará un total de 108 proyectos repartidos entre los distintos distritos de Santa Cruz de Tenerife, consolidando una edición que ha alcanzado las mayores cifras de participación e inversión desde la puesta en marcha de los Presupuestos Participativos.