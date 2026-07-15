Tacoronte acogerá en septiembre la Carrera Benéfica contra el Cáncer organizada por la Guardia Civil

Tacoronte volverá a convertirse en escenario del deporte solidario con la celebración de la Carrera Benéfica contra el Cáncer – Guardia Civil 2026, una iniciativa que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, y que busca unir a la ciudadanía en favor de la lucha contra el cáncer.

La prueba, organizada por la Guardia Civil con la colaboración de diferentes entidades, pretende fomentar la práctica deportiva al tiempo que recauda fondos para apoyar la investigación y la atención a las personas afectadas por esta enfermedad. La cita está concebida como un evento abierto a corredores de todos los niveles y también a quienes deseen participar por su carácter solidario.

El evento se desarrollará en Tacoronte, con salida prevista desde la calle San Agustín, y aspira a convertirse en una jornada de convivencia en la que el deporte sea el vehículo para promover valores como la solidaridad, el compromiso social y el apoyo a quienes luchan contra el cáncer.

La organización ha abierto ya el periodo de información e inscripciones a través de la plataforma de eventos deportivos CanaryRun, donde los participantes podrán consultar los detalles de la prueba y formalizar su participación.

Con esta carrera, la Guardia Civil vuelve a impulsar una iniciativa de carácter benéfico que busca implicar a la sociedad canaria en una causa de gran impacto social, utilizando el deporte como herramienta de sensibilización y de apoyo a la investigación contra el cáncer.